Élimine la coloration capillaire à la maison et très facilement! Vous n’aurez besoin que de cet ingrédient

Avez-vous une demi-teinte que vous souhaitez terminer de supprimer complètement? Ne souffrez plus, avec cet ingrédient fait maison, vous pouvez le faire!

18 mars 2020

L’élément parfait pour éliminer les colorants de la racine à la pointe est définitivement le citron, ce fruit peut éliminer complètement votre teinture capillaire sans endommager vos cheveux. Comme c’est un fruit entièrement naturel, de nombreuses femmes l’utilisent depuis longtemps pour éclaircir leurs cheveux.

Supprimer la teinture capillaire au citron

Pas à pas:

Pressez un citron et réservez le jus dans un récipient propre

Lavez votre crinière comme vous le faites habituellement avec votre shampooing traditionnel

Massez bien votre shampooing pour avoir suffisamment de mousse dans vos cheveux. Lorsque vous obtenez la mousse souhaitée, il sera temps d’ajouter le jus de citron que vous aviez pressé précédemment.

Masser environ 5 minutes sur le cuir chevelu.

Rincer abondamment à l’eau, continuer d’appliquer le revitalisant ou le bain à la crème et laisser agir pendant environ 5 minutes de plus. C’est pour que vos cheveux ne sèchent pas.

Après un certain temps, rincer abondamment à l’eau jusqu’à ce que toutes les traces de produit soient éliminées.

