Éliminez les kystes du millénaire pour toujours et portez un visage impeccable avec cette méthode

Ces boules blanches durcies qui sortent sous les paupières peuvent être enlevées très facilement, voyez comment!

12 février 2020

Les kystes du millénaire apparaissent pour plusieurs raisons, une surexposition au soleil, le tabagisme ou tout simplement parce qu’ils ont une peau très grasse. Ces boules sont blanchâtres et peuvent apparaître sur les paupières, les pommettes ou même sur les “pattes d’oie”. Cependant, avec les bains de vapeur, vous pouvez les éliminer une fois pour toutes.

Éliminez les kystes du millium avec des bains de vapeur!

Ce dont vous aurez besoin:

1 litre d’eau filtrée

1 grand pot

Serviettes

Éliminer les kystes du millium avec de la vapeur

Pas à pas:

Avant d’essayer ce traitement, nous voulons vous avertir que vous devez être très prudent avec ces bains de vapeur, nous ne voulons pas qu’un accident se produise!

Le pot doit être assez grand, car là vous verserez le litre d’eau, le mettrez en feu.

Lorsque l’eau bout, éteignez le feu et placez-le sur une surface plane et résistante.

Enveloppez votre tête avec une serviette et, maintenant il sera temps de rapprocher votre visage pour que la vapeur enveloppe votre teint.

Restez près du pot pendant environ 5 ou 10 minutes pour que vos pores s’ouvrent.

Vous pouvez exfolier votre visage à la fin, et si vous êtes constant, vous trouverez de bons résultats!