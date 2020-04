Éliminez les pellicules et façonnez vos vagues de cheveux avec Coca-Cola.

Si vous voulez avoir des cheveux plus abondants, définis et également exempts de pellicules, alors utilisez Coca-Cola dans votre crinière et vous serez surpris!

20 avril 2020

Avez-vous entendu les résultats que Coca-Cola vous donne dans vos cheveux? Vous serez étonné du premier coup! Son application est très simple, il suffit d’appliquer le produit la nuit et le matin, il sera plus volumineux et beaucoup plus propre.

Récupérez le volume de vos cheveux avec Coca-Cola

En raison du contenu de Coca-Cola, de l’acide phosphorique et d’un pH bas, les brins sont plus faciles à maîtriser et leur texture devient plus soyeuse.

Grâce au sucre du produit, les cheveux donnent un effet visuel beaucoup plus épais, générant en peu de temps le volume que nous désirons tant.

Ce dont vous aurez besoin:

Un navire assez grand pour que vous puissiez plonger votre tête

Quelques canettes de Coca-Cola

Serviette

Pas à pas:

Préparez-vous avec des vêtements que vous n’utilisez pas beaucoup, car le produit peut le ruiner.

Si vous avez les cheveux courts, utilisez une canette de Coca-Cola, mais si vous avez les cheveux plus longs, utilisez deux boîtes et videz-les dans le récipient.

Trempez vos cheveux dans le pot et rincez doucement vos cheveux pendant cinq minutes, évitez que le produit ne tombe sur votre visage ou vos yeux.

Après le temps indiqué, rincez vos cheveux à l’eau tiède, pas si chaude, et séchez-les bien avec la serviette.