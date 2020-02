Éliminez les rides et les imperfections avec ce masque au bicarbonate et au lait

Les propriétés du bicarbonate de sodium pour la santé et la beauté sont multiples, ce que nous ne savions pas, c’est qu’il pouvait aider à éliminer les rides. Incroyable!

7 février 2020

Mais si. Le bocarbonate aide à réguler le pH de la peau, aide à la régénérer et améliore ainsi son apparence et l’apparence des rides.

Appliquez ce masque à base de bicarbonate de soude et de lait. Apprenez à le préparer!

Bicarbonate de soude avec masque au lait

JeIngrédients:

1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 cuillère à soupe de lait

Préparation:

Mélangez les deux ingrédients jusqu’à obtenir une texture qui reste fixée sur votre peau. Ajoutez ou moins de lait ou de bicarbonate de soude, selon la façon dont vous ressentez la texture.

Application:

Avant d’appliquer, assurez-vous d’avoir bien lavé votre visage. Appliquez-le, et pendant que vous le faites, vous pouvez donner des massages circulaires doux, afin d’obtenir un double effet: exfoliant et hydratant. Laissez agir jusqu’à ce qu’il sèche.

Il est recommandé de le faire au moins une fois par semaine et au fil du temps non seulement l’acné et les autres marques et taches disparaîtront, mais les rides et ridules s’atténueront et s’amélioreront considérablement.