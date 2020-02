Éliminez toujours les frisottis de vos cheveux avec ces masques naturels faits maison

Décidément, l’un des ennemis directs des cheveux est les frisottis, cela ruine complètement notre look! Donc, si vous avez tout essayé et que rien n’a fonctionné pour vous, alors il est temps de dire au revoir à ces recettes.

1 février 2020

Les frisottis apparaissent généralement pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le manque d’hydratation, l’utilisation fréquente de colorants, de fers ou de séchoirs, les cheveux secs ou les mauvais soins.

Éliminez naturellement les frisottis de vos cheveux

Pour avoir des cheveux sains sans frisottis nous vous conseillons d’utiliser l’un de ces masques naturels faits maison pour avoir un cheveu de rêve.

Masque à la banane pour éliminer les frisottis des cheveux

Prenez une banane mûre et écrasez-la avec une fourchette, puis placez-la progressivement de la racine aux pointes. Laissez agir 20 minutes puis rincez et lavez très bien vos cheveux comme d’habitude. Vous pouvez le réappliquer tous les 15 jours.

Masque à la mayonnaise pour éliminer les frisottis des cheveux

Prenez la pulpe d’un demi-avocat et vous le mélangerez avec une tasse de mayonnaise jusqu’à ce que vous ayez une sorte de mélange homogène. Vous appliquerez ce masque directement sur vos cheveux et vous le laisserez au repos pendant une demi-heure, vous pouvez envelopper vos cheveux avec un sac ou une casquette en plastique pour un plus grand effet, en plus de cet endroit une serviette humide chaude moyenne. Au fil du temps, il vous suffirait de vous rincer et de vous laver les cheveux normalement.

Lorsque vous lavez vos cheveux avec du shampooing, appliquez également un peu de conditionneur, cela hydratera beaucoup vos cheveux.