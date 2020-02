Elisabet Casanovas: “Espérons que Pol et Tania prendront un café à ‘Merlí: Sapere Aude'”

Elisabet Casanovas est la première. Le 4 février arrive à Playz, la chaîne de télévision espagnole, la série ‘Drama’, où elle incarne une jeune femme qui est tombée enceinte et veut découvrir l’identité du père. Nous avons discuté avec l’actrice pour nous dire comment cela a été d’enregistrer cette série combinant le catalan et l’espagnol pour TVE et comment elle a ressenti le tournage avec une si jeune équipe. Profitant de nombreux téléspectateurs de «Merlí: Sapere Aude» a demandé l’apparition de Tania, le personnage que Casanovas a joué dans ‘Merlí, nous avons demandé à l’actrice ce qu’elle en pensait Et quels autres projets avez-vous?

Elisabet Casanovas est l’Afrique dans le «drame»

Qu’allons-nous voir dans «Drame»?

Voyons la situation d’une jeune fille de 23 ans qui l’a récemment laissé avec son partenaire de longue date. Soudain, dans son processus de deuil, elle tombe enceinte et nous verrons ensuite tout le processus qu’elle prend à partir des décisions qu’elle doit prendre à ce moment-là. Et il commence à ne plus vouloir le vivre comme un tabou.

Comment avez-vous pu, en tant qu’actrice, incarner le personnage d’une fille enceinte?

Pour moi, cela a été un défi parce que le personnage vit des choses assez loin de moi, donc je dois approcher ce personnage de la manière la plus empathique, non? J’avais besoin de comprendre comment elle a vécu tout ce temps fou, et que je pense qu’elle n’est pas dans le scénario, mais je pense qu’il y a une petite auto-destruction à ne pas vouloir faire face à un moment, à ne pas vouloir vivre comme un drame le fait de l’avoir quitté avec le couple Là commence un peu la fête, et je dis “autodestruction” car si elle la vivait de façon plus calme peut-être qu’elle utiliserait un préservatif.

Bien que la série s’appelle ‘Drama’, c’est une comédie mais elle vit du drame

Soudain, elle tombe enceinte et elle a voulu comprendre pourquoi, car elle ne sait pas qui est tombé enceinte. Elle prend la décision de vouloir le dire et je tiens à souligner que l’accent est mis sur la façon dont elle vit tout cela. Elle vit avec deux colocataires que sont Scarlett et Jordi. Júlia Bonjoch et Artur Busquets parviennent à donner un univers super riche à cet étage et qui accompagnent l’Afrique dans tout ça. Bien que la série s’appelle ‘Drama’, c’est une comédie mais elle vit du drame.

Seriez-vous prêt à donner des conseils aux téléspectateurs qui se sentent identifiés avec votre personnage, l’Afrique?

Eh bien, je n’avais jamais pensé à ça comme ça ou ça m’était venu à l’esprit. J’espère que cette série est d’une manière stimulante pour les gens, qu’ils l’aiment et qu’elle sert quelque chose.

De plus, certains moments de critique sociale sont vus.

Je pense que c’est cool parce qu’il y a des rapports de réactions et d’attitudes de différents garçons et c’est cool parce que certaines situations sont décrites. Bien qu’ils ne soient pas punis, les voir dépeints pour moi est très cool. Et le fait qu’elle décide de ne pas vivre la grossesse comme un tabou me semble très stimulant et je crois qu’elle est un personnage fort qui se fait à travers les personnages qui nous entourent. Elle se sent dès le premier chapitre très accompagnée de son amie Scarlett.

Il me retourne que «Drama» joue avec les chronologies, est l’une des clés de la série

Il est également intéressant de voir comment «Drama» joue avec deux chronologies dans certains chapitres.

Cela me retourne, c’est l’une des clés de la série. C’est la partie que je défends le plus parce que vous suivez le personnage, l’avant, l’après et ce qui s’est passé; Vous pouvez voir l’évolution de tout. C’est très cool et je crois aussi que cela fait de l’univers qu’un personnage, c’est-à-dire à un certain moment puis dans d’autres, s’enrichit.

Comme il a été enregistré à Barcelone, il est très probable qu’il soit parlé en catalan et en espagnol

Comment avez-vous enregistré pour une plateforme de télévision espagnole en catalan?

Pour moi, c’est incroyable. Comme cela a été enregistré à Barcelone, il est très plausible pour moi de parler catalan et espagnol en même temps car c’est ce que nous parlons très fréquemment. Selon la relation que vous entretenez, vous interagissez en catalan avec certains et en espagnol avec d’autres. J’aime ça culturellement, dans mon cas ça me rapproche des personnages.

Afrique (Elisabet Casanovas), dans ‘Drame’

Comment avez-vous enregistré avec un accent canarien dans les scènes avec le père?

Quelques rires. Il y avait un travail d’accentuation qui était très cool parce que je ne parle pas canarien et je ne l’avais jamais parlé. J’ai demandé l’aide de Mónica López, qui m’a donné quelques astuces à travers quelques notes vocales pour se rapprocher de l’accent. Filmer avec Ignatius Farray a été très cool, c’est un être avec un monde intérieur super riche et dont j’ai beaucoup appris. Chaque fois qu’ils disaient de l’action, il grandissait beaucoup et je me fâchais de rire.

Vous êtes une très jeune équipe. Cela se voit-il dans l’environnement de travail?

Oui, ça se voit, l’équipe de tournage a également été très cool. L’univers est très générationnel. De plus, quand il s’agissait de travailler, certains d’entre nous se connaissaient beaucoup, parmi d’autres, nous ne nous connaissions pas tellement ou si nous nous connaissions, nous n’avions jamais travaillé ensemble. Et vous êtes au sommet qui au final est très cool et j’ai beaucoup appris de chacun d’eux, j’ai tourné avec presque tous et je vous dis que c’était très cool.

Il semble que je fasse une ode scintillante, mais avec tout le monde, j’ai travaillé très confortablement

Comment se sont passées les retrouvailles devant la caméra avec Iñaki Mur, Óliver dans ‘Merlí’?

Très cool, c’était comme tourner à la maison. Et aussi avec Albert Salazar que nous n’avions pas travaillé dans l’audiovisuel mais dans le théâtre, dans une œuvre qui mettait également en vedette Artur Busquets; Nous nous connaissons beaucoup et ce fut un plaisir de pouvoir tourner ensemble. Julia la connaissait également de l’Institut del Teatre, qu’elle allait suivre un cours de plus, mais nous n’avions jamais travaillé ensemble. Je n’avais jamais travaillé avec Eduard Buch et c’est un rire. Très cool avec tout le monde. Je m’entends de l’extérieur et il semble que je fasse une ode de paillettes, mais c’est la vérité. Avec Àlex Maruny, nous n’avions jamais travaillé ensemble, nous étions allés en cours ensemble et vous vous sentez donc enveloppé, comme à la maison. Aussi Ginesta, la réalisatrice, qui, je pense, a apporté une couleur à la série qui nous a permis de nous poser de nombreuses questions et, dans le court laps de temps dont nous disposions, d’aborder le scénario dans un avenir proche.

Comment ça a été d’enregistrer les scènes avec la fille?

Cette fille est très forte, cette fille semble sortir de je ne sais pas où. C’est une fille très disciplinée qui voulait tout faire correctement. Entre avion et avion, elle m’a dit: “Pratiquons-nous?”, Puis nous avons révisé le texte. C’était un amour.

Mais quel personnage … Ça doit être un peu difficile d’appeler une fille de pute, non?

Oui, au total. Mais elle a beaucoup apprécié et ri beaucoup.

Et en parlant de retrouvailles, la musique de «Drama» a été réalisée par David Solans.

Si correcte. David Solans et Paula Jornet. Ce sont ces gens qui peuvent faire tout ce qu’ils veulent parce qu’ils ont un talent débordant et une énergie qui déborde aussi. Ils me font peur, en plus Paula apparaît dans la série et David a également un goût pour la musique très cool. Avec David, j’ai partagé un appartement et il avait un studio dans sa chambre, je pense qu’il a fait un excellent travail.

Pol et Tania (Carlos Cuevas et Elisabet Casanovas) dans ‘Merlí’

Comment avez-vous vécu le fait que les adeptes de «Merlí» ont demandé que Tania soit dans «Merlí: Sapere Aude»?

Bien sûr, je l’ai vécu d’une manière très naturelle. Il a voulu faire un spin-off, ce qui pour moi est une autre série. Je suis très content qu’il y ait une deuxième partie qui est placée dans une autre étape des personnages.

Beaucoup de gens pensaient que dans cet univers, étant Barcelone, Tania aurait même de la place pour un café.

Bien sûr, j’aurais aimé le prendre mais je pense que Héctor Lozano a voulu faire une série qui s’éloigne un peu de tout ce qui avait été ‘Merlí’ et en faire une autre pour raconter d’autres choses nouvelles, de la maturité du personnage qui n’incluait pas d’autres personnages, c’est mon opinion. Mais si un jour Pol et Tania prennent un café, j’adorerais ça, mais je n’ai pas considéré la vérité.

Et un spin-off de Tania?

Non (entre rires).

J’aimerais raconter des histoires qui peuvent toucher les gens et qui sont cool à raconter

Vous avez un autre projet à portée de main? Ou une série dans laquelle vous aimeriez être?

Maintenant, j’ai du théâtre. Je vais en Amérique du Sud la semaine prochaine pour visiter un monologue que j’ai fait l’année dernière au Théâtre National appelé “Cassandra”, un spectacle dirigé par Sergi Belbel et l’auteur est Sergio Blanco. Nous partons deux semaines en tournée, une mini tournée que je veux vraiment. Et que voudrais-je faire? J’aimerais raconter des histoires qui peuvent toucher les gens et qui sont cool à raconter.

Pour finir par parler de «Drama», peut-il y avoir une deuxième saison? At-il été soulevé?

Je pense que je souhaite qu’il y ait plus de chapitres, mais rien n’est connu.

.