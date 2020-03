Elisabeth Moss fera ses débuts de réalisateur dans Handmaid’s Tale Saison 4

Elisabeth Moss fera ses débuts de réalisateur dans la saison 4 de Handmaid’s Tale

Selon The Hollywood Reporter, la gagnante des Golden Globe et Emmy Elisabeth Moss (L’homme invisible) s’apprête à faire ses débuts de réalisatrice dans le troisième épisode de Le conte de la servante Saison 4. Moss joue en juin dans la série et produit également des films exécutifs.

«Je suis ravi d’avoir eu cette opportunité avec mes partenaires Bruce [Miller] et Warren [Littlefield] et d’avoir le soutien de tous nos producteurs et de Hulu / MGM », dit Moss. «Cela signifie beaucoup pour moi et je ne prends pas la responsabilité à la légère. La direction et la production de ce spectacle au cours des 3 dernières années ont été une telle joie et j’ai eu le don incroyable d’apprendre tellement des réalisateurs que nous avons eu sur ce spectacle. J’ai hâte de m’essayer à travailler avec mes collaborateurs dans cette nouvelle perspective, car j’ai la chance d’avoir les meilleurs acteurs et équipes au monde. Mon seul obstacle peut être de travailler avec l’actrice principale qui, selon moi, peut être extrêmement exigeante. Souhaite moi bonne chance.”

“J’ai de la chance que nous soyons en mesure, en tant que série, de donner à Elisabeth Moss cette opportunité de réaliser”, a ajouté le showrunner et producteur exécutif Bruce Miller. «En tant que productrice exécutive de l’émission, elle a favorisé un environnement favorable qui permet aux artistes de faire de leur mieux. Elisabeth elle-même profite désormais de cette atmosphère incroyablement généreuse et ambitieuse qu’elle a contribué à créer. C’est un talent extraordinaire, un dur à cuire, une travailleuse infatigable – je suis certaine qu’elle tuera ses débuts de réalisatrice. “

La série met en vedette les actrices Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle et Amanda Brugel. Les nouveaux ajouts pour la saison 3 incluent Christopher Meloni et Elizabeth Reaser. Sam Jaeger est passé à une série régulière dans la saison 4. La série est adaptée du roman primé et best-seller du même nom de Margaret Atwood.

Le conte de la servante vient à Hulu de MGM Television et est créé, produit et écrit par Bruce Miller. L’émission est produite par Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears et Ilene Chaiken. Margaret Atwood est co-productrice exécutive pour la troisième saison de la série. MGM est le distributeur international de la série.

Depuis sa première en avril 2017, Le conte de la servante est devenu la première série sur un service de streaming vidéo à la demande à remporter à la fois le Golden Globe et l’Emmy Award de la meilleure série dramatique. Le conte de la servante est une série dramatique primée à huit reprises aux Emmy Awards et a remporté à ce jour plus de 30 prix prestigieux, dont un Peabody Award 2018. La série est devenue le début de la série le plus regardé du service de streaming et c’est le plus grand succès à ce jour.

Les saisons 1, 2 et 3 sont déjà disponibles en streaming sur Hulu. La saison 4 sortira cet automne.