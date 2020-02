Elisabeth Moss tente de s’échapper – / Film

Universal Pictures et Blumhouse Productions ont sorti deux clips du réalisateur Leigh WhannellRemake du film monstre classique L’homme invisible. Le remake prend le concept de science-fiction d’un homme rendu invisible au monde, et le transforme en une métaphore de la violence domestique, avec Elisabeth Moss«Cecilia n’a pas pu échapper à ses abus, au sens figuré et au sens propre. Les deux nouveaux clips de The Invisible Man montrent le personnage de Moss tentant de s’échapper et découvrant plus tard qu’il n’y a pas vraiment d’échappatoire pour une relation abusive.

The Invisible Man Clips

Dans le clip ci-dessus, nous voyons Cecilia faire sa première tentative pour échapper à son ex violent (Oliver Jackson-Cohen, de The Haunting of Hill House de Netflix), à l’époque où il n’était pas invisible, et qui échouait presque. Nous ne voyons notamment pas son visage – au lieu de cela, l’ex violent Adrian de Cecilia est plus une force primaire terrifiante, apparaissant de nulle part pour l’attaquer et essayer de traîner Cecilia hors de la voiture conduite par sa sœur confuse, qui a accepté de choisir jusqu’à Cecilia alors qu’elle tente de s’échapper. Le clip est un indice de la force physique de son ex, ce qui le rend encore plus terrifiant lorsqu’il utilise son invisibilité pour terroriser Cecilia.

Le deuxième clip a lieu quelque temps après les événements du premier, avec Cecilia essayant de convaincre son amie d’enfance et son ex-collègue de son ex qu’Adrian est toujours en vie et la terrorise maintenant, invisible. Mais comme ce clip le suggère, la plus grande horreur est peut-être la lumière du gaz, alors que Cecilia est confrontée à l’incrédulité et aux mots doux que la violence d’Adrian la touche encore mentalement.

Écrit et réalisé par Leigh Wannell, The Invisible Man joue également Aldis Hodge, Storm Reid, et Harriet Dyer.

Voici le synopsis de The Invisible Man:

Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer, The InBetween de NBC), leur amie d’enfance (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) et sa fille adolescente (Storm Reid, Euphoria de HBO). Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House de Netflix) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

The Invisible Man arrive en salles sur 28 février 2020.

