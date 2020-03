‘Elite’ a-t-il été à la hauteur de sa fermeture de cycle? Pour et contre la troisième saison

Au cours du week-end, nous avons mis nos comptes Netflix à bon escient pour dévorer la troisième saison de «Elite», qui est venu avec un autre meurtre sous son bras, de nouveaux visages et la promesse de fermer une scène. Cependant, après avoir terminé les huit épisodes, qui préservent le style qui a conduit la fiction espagnole à devenir un phénomène international, nous nous sommes retrouvés avec des goûts différents, donc de FormulaTV nous voulions défendre deux positions diamétralement opposées:

Pour

Nadia, Lu et Rebeca dans ‘Elite’

Héctor Alabadí

La troisième saison de «Elite» n’aurait pas pu arriver à un moment plus opportun. À l’époque du coronavirus, la fiction Netflix est devenue l’antidote parfait pour faire face à un isolement ennuyeux. En fait, nous aurions besoin de huit chapitres par jour pour rendre cette fermeture plus supportable. Ce n’est pas une clôture parfaite du cycle, mais cela donne tout ce qu’on attend de lui: divertissement et mamarrachismo dans la veine. Je ne nierai pas que les auteurs poussent la vraisemblance à la limite, forçant le spectateur à entrer un code surréaliste qui ne comprend pas les raisons. Mais notre réalité actuelle n’est-elle pas aussi assez bizarre pour le croire? Si vous pouvez entrer, vous ne pouvez pas arrêter de profiter d’un marathon effréné. Peu importe que tout ait un sens ou non, la série est absolument consciente de ce qu’elle est et y tient à cœur.

Malgré la même structure narrative que l’arc narratif de la saison, ils ont réussi à ce flashforward vous donne un bon emballage qui vous permet de charger d’émotion et de mystère cette fin de cycle. Je ne nierai pas qu’une partie du résultat était prévisible, mais ce n’est pas un problème. Les accusations croisées entre les personnages, qui nous montrent dès les premiers épisodes, nous font prévoir ce qui finirait par arriver: tous unis par leur amitié, essayant de cacher le véritable coupable du meurtre de Polo (Álvaro Rico). Une fermeture chargée d’émotion où il y avait beaucoup de larmes de ma part et peu de papier pour les essuyer. Vous devez le rationner …

Une saison beaucoup plus sombre, plus intime, sentimentale et moins sexuelle, sans perdre sa frivolité, que s’est plongé dans l’évolution des étudiants de Las Encinas, résultant en un véritable protagoniste: Lu. Le personnage joué par Danna Paola s’est démarqué dès le début, comme le méchant drôle de l’école qui était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Un être totalement froid et impitoyable qui s’est lentement humanisé jusqu’à atteindre cette troisième saison où sa croissance a été brutale, avec ce lien spécial avec Nadia (Mina El Hammani). Sans doute, l’un des moments les plus émouvants et les plus tendres de la saison est sa déclaration à l’inspecteur (Ainhoa ​​Santamaría). Une séquence qui représente toute la croissance personnelle du personnage et qui fait d’elle la reine de la saison et de la série. Et maintenant je suis là, chez moi, en attendant la première de la quatrième saison …

Contre

Polo attrape Valerio par le cou dans ‘Elite’

Alejandro Rodera

‘Elite’ a toujours été deux séries en une: un thriller redevable à la structure fragmentée de ‘Big Little Lies’ et un drame pour adolescents dans lequel les excès sont la marque de fabrique de la maison. Cependant, ces deux éléments, comme l’eau et le pétrole, n’ont jamais pu se mélanger pour frapper à l’unisson. Depuis la première saison, qui est la plus proche de breveter le parfait cocktail de plaisir coupable, cette dissociation n’a pas été un obstacle pour nous accrocher de manière malade à chacune de ses premières, et le troisième opus n’a pas fait exception. Mais, cette fois plus que jamais, Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander si la série Netflix avait vraiment plus que la capacité de nous accrocher..

Le premier épisode, qui reprend la stratégie de la première saison après l’échec de la réinvention de la seconde, n’a pas tardé à me donner la réponse à cette question, brandissant des intrigues aléatoires à gauche et à droite, mais, comme toujours, les enchevêtrements de Las Encinas m’ont absorbé à nouveau irrationnellement. Une fois accroché, je suis descendu dans la rue pour me donner le dernier air avant la fermeture générale, et quand je suis revenu jouer quelques heures plus tard, il m’était impossible de ne pas réaliser que ‘Elite’ est devenu une parodie de lui-même: l’enquête policière est déjà incompétente par nature, laissant toute la marge de manœuvre possible aux protagonistes -et aux scénaristes- pour se déplacer librement; les nouveaux personnages Yeray (Sergio Momo) et Malick (Leïti Sène), ils sont totalement sans conséquence, surtout la première, ne pouvant injecter la vitalité que Rebeca (Claudia Salas) ou Valerio (Jorge López) ont apportée lors de la deuxième saison; y le schéma narratif est tellement redondant que les surprises sont minimes, dénotant un épuisement très inquiétant pour le prochain cycle.

Ces lacunes et bien d’autres, ajoutées au fait d’attribuer le rôle d’assassin au personnage qui a le plus erré tout au long de la saison, conduire «Elite» à suspendre leurs sujets en attente, qui, malgré tout et grâce à ses éclats de stimuli, ne font pas une brèche sur l’attractivité compulsive d’une série qui montre année après année que l’identité du criminel de garde n’a pas d’importance. Nous sommes responsables de le voir.

