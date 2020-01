‘Elite’ changera de casting dans la saison quatre

Les protagonistes de ‘Elite’ n’auront pas à répéter le cours pour garder les salles de classe de Las Encinas pleines, car, comme hors série, La production originale de Netflix changera de casting après le troisième opus. Par conséquent, les nouveaux épisodes, qui arriveront sur la plate-forme en mars, serviront d’adieu à la première génération d’étudiants, dans le sillage de séries comme “ Skins ”, qui renouvelaient leur équipe principale au fil des ans.

Arón Piper et Omar Ayuso dans «Elite»

Avant ce changement de garde, ‘Elite’ fermera tous les fronts ouverts dans la troisième tranche, dans le but de réaliser un onglet plat pour les livraisons suivantes. Pour le moment, Netflix n’a pas confirmé la continuité de la série au-delà de la série imminente d’épisodes, mais, comme Bluper l’a récemment révélé, les quatrième et cinquième saisons sont déjà en développement, et ils rouleront de la traction pour couper encore une fois l’attente entre eux.

Avec cette stratégie, les responsables de fiction ont l’intention d’imprégner du sang neuf sans se détacher de leur style caractéristique, bien que cela signifie dire au revoir à la distribution populaire dirigée par Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla ou Danna Paola. Avant que ce renouvellement n’ait lieu, les protagonistes de «Elite» devront résoudre leurs tensions croissantes dans une saison où Expósito a défini FormulaTV comme le plus “intime” à ce jour.

Diplômés

Ce changement de distribution n’est pas surprenant si nous nous en tenons aux déclarations faites par Expósito dans cette interview: “Un cycle dans le cadre est fermé“De la même manière, Jorge López n’a aucun scrupule à assurer à Esquire que il ne “loue pas pour faire plus que quelques saisons” comme Valerio, en supposant que le troisième versement sera son adieu. Il faudra attendre le mois de mars pour voir comment se déroulent ces départs, qui anticiperont l’arrivée d’une nouvelle ère à Las Encinas.

