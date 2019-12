Elite: Ester Expósito a obtenu un nouveau tatouage et vous ne pouvez pas croire ce que cela signifie!

La fin de l'année arrive et les célébrités profitent des choses qui étaient en suspens. Pour l'actrice espagnole d'élite, Ester Expósito, c'était un tatouage: le numéro 593. Connaissez-vous sa signification?

Ester Expósito, La célèbre blonde de la série espagnole Netflix, Elite, a obtenu un nouveau tatouage sur son avant-bras gauche.

Beaucoup ont commencé à spéculer sur sa signification puisque ni l'actrice ni son tatoueur n'ont donné de détails à ce sujet.

Le nouveau tatouage d'Ester Expósito.



En numérologie, si nous décomposons le 593, il est lié à: la liberté et l'ouverture mentale (5), l'intérêt universel et l'esprit combatif (9), et l'expression authentique et la sensibilité dans le monde (3).

C'est un bon moyen de clôturer la grande année d'acteur et personnelle qu'a eue l'actrice Ester Expósito.

Bien qu'il soit également marqué par sa séparation avec l'acteur Álvare Rico, ou mieux connu sous le nom de Polo dans Elite, ils avaient l'air super comme amis et c'est la chose importante.