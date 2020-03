‘Elite’ et d’autres séries d’instituts qui ont donné le relais à une nouvelle génération

Aucune série télévisée ne dure éternellement et tôt ou tard, ils se terminent tous. Certains ont leur conclusion soulevée dès qu’ils sont conçus, mais la plupart d’entre eux sont évoluer et s’adapter en fonction des succès obtenus. Ainsi, avant de dire au revoir aux téléspectateurs pour toujours, de nombreuses fictions cherchent comment allonger les histoires de la meilleure façon possible, quelque chose qui ne fonctionne pas dans tous les cas. Le série en instituts Ils sont un exemple clair parce que leurs protagonistes ils ne peuvent pas rester éternellement dans les centres éducatifs, car il arrive un moment où ils doivent obtenir leur diplôme et terminer le cycle comme tout adolescent normal.

Cependant, avec l’intention de garder cette piste de succès, certaines de ces fictions choisissent de continuer à offrir des opportunités aux nouvelles générations. Ce semble être le discours que «Elite» suivra après l’issue de sa troisième saison. La série Netflix a connu un grand succès dans le catalogue des productions originales de la plateforme de vidéo à la demande, ils ne veulent donc pas s’en passer et sa continuité semble être liée à l’arrivée de nouveaux étudiants à Las Encinas. De FormulaTV nous voulons rappelez-vous quelques séries qui ont continué leurs émissions donnant l’occasion à une nouvelle génération, soit en prolongeant leurs saisons avec de nouveaux personnages, soit à la suite d’un spin-off ou d’un redémarrage.

1 «Compagnons»

La deuxième génération de «compagnons»

Peut-être que ‘Companions’ est l’un des cas de séries les plus mémorisés qui avait deux générations de protagonistes très différents. Fiction a commencé à nous montrer les aventures et mésaventures de groupe dirigé par Valle et Quimi, avec lesquels nous avons apprécié des histoires dans lesquelles les amours et autres problèmes sociaux et familiaux ne manquaient pas. Malgré la sortie de son gang d’origine, la série a continué, donnant une chance à une nouvelle génération d’étudiants. Le groupe de jeunes a complètement changé avec l’arrivée de Martín, Duna, Max et compagnie. Cependant, ils voulaient maintenir plusieurs liens avec les personnages originaux, en gardant Luismi et en reliant Martín à Valle en arguant que c’était son cousin. En outre, de nombreux artistes qui ont donné vie aux enseignants sont restés sur le casting. Cependant, ces modifications ils n’ont pas eu l’accueil qu’ils attendaient et la série n’est restée que deux saisons en ondes.

2 «Sauvé par la cloche»

Le casting de «Saved by the Bell: The New Generation»

Dans «Sauvé par la cloche» Nous avons pu profiter des histoires des étudiants qui ont fréquenté le California Bayside Institute. Parmi tous ces adolescents, Zack, Slater, Screech, Kelly, Jessie et Lisa, six amis qui ont partagé leur vie au-delà des cours, car ils se sont également rencontrés au célèbre restaurant de hamburgers où des conversations de toutes sortes ont eu lieu. Cependant, la série elle-même est déjà le spin-off d’une autre fictionparce que «sauvé par la cloche» est né de «Bonjour, Miss Bliss». Dans le contexte de la série d’adolescents acclamés des années 90, la figure de l’enseignant était plus pertinente, tandis que dans leur suite, ils ont choisi de transférer le protagoniste aux élèves. Aussi, quand la fiction a pris fin, deux nouvelles retombées ont vu le jour. D’un côté, «Sauvés par la cloche: les années universitaires», qui a à peine duré un an et, d’autre part, «Sauvés par la cloche: la nouvelle génération», qui avait jusqu’à sept saisons. De plus, un renouveau arrive bientôt avec la participation de certains des personnages les plus emblématiques de la série originale.

3 Skins

La deuxième génération de la version britannique de «Skins»

Situé dans une école de Bristol, «Skins» est une série d’adolescents qui raconte et dépeint la vie de plusieurs jeunes britanniquesTout cela à travers des histoires dans lesquelles nous trouvons des sujets liés aux problèmes dont ils souffrent le plus à ces âges. Ainsi, les grossesses non désirées, l’anorexie, l’homosexualité ou l’abus de substances stupéfiantes figuraient parmi les sujets qui ont joué le jeu, bien que les intrigues se soient toujours concentrées sur ce point de vue jeune et ce point de vue. Le succès remporté par «Skins» dans le monde a fait que aux États-Unis, ils aimeraient répéter la même formule avec leur propre version, créant une série du même nom. Le réseau MTV était chargé de développer la fiction avec des adolescents américains comme protagonistes, mais beaucoup l’ont qualifié de parodie et n’ont pas eu le même impact, raison pour laquelle la série a été annulée après une saison unique.

4 «En quittant la classe»

Les protagonistes de ‘Au moment de quitter la classe’

Pour beaucoup «Quitter la classe» est la carrière de nombreux acteurs qu’aujourd’hui, ils ont réussi à se tailler une longue carrière dans le cinéma, la télévision et le théâtre. En fait, des interprètes comme Elsa Pataky, Alejo Sauras, Cristina Castaño, Rodolfo Sancho ou Hugo Silva, entre autres, sont passés par là. La liste continue depuis la série Il a accueilli différentes générations au cours des cinq saisons de sa diffusion., des filles et des garçons qui prenaient le relais sans perdre l’essence originelle de la fiction. Compte tenu du fait qu’elle a suivi les aventures de plusieurs jeunes qui fréquentent l’institut Siete Robles, il était logique que le gang protagoniste changeait de visage avec le passage des chapitres. Ainsi, la série donne le relais aux nouvelles générations, parvenant à rester longtemps à l’écran.

5 «Gossip Girl»

Protagonistes de «Gossip Girl»

Les adolescents de l’Upper East Side de New York sont devenus les personnages principaux de «Gossip Girl», fiction basée sur les romans du même nom de Cecily von Ziegesar. La reine Cotilla nous a gardés attentifs à l’écran en essayant de révéler son identité, mais tout a pris fin. Si vous étiez un fidèle adepte de la série et que vous en vouliez plus, HBO Max prépare un redémarrage qui mettra en vedette un nouveau groupe de jeunes New Yorkais. De plus, dans cette prochaine fiction, nous continuerons d’avoir la présence de Kristen Bell, qui donnera la voix au narrateur de la nouvelle version du drame pour les jeunes, tout comme elle l’a fait pendant les six saisons de diffusion de la série originale. De plus, à partir des nouveaux épisodes, nous savons que l’histoire commencera huit ans après la fin de l’intrigue, montrant comment les médias sociaux ont évolué depuis lors. À travers les yeux d’une nouvelle génération d’adolescents, ils nous montreront leurs répercussions et leurs effets dans la classe supérieure de New York.

6 ‘Embarquement’

Les protagonistes d’El Internado: Las Cumbres

Les jeunes protagonistes de «L’internat: Black Lagoon» ils nous ont gardés collés à l’écran pendant sept saisons. Les mystères, les secrets, les virus mortels, les amours presque impossibles, les histoires liées aux nazis et aux fantômes faisaient partie de l’intrigue de la fiction, mais ceux qui nous ont vraiment fait tomber amoureux étaient ses personnages. Les personnes plus âgées et les plus jeunes avaient des personnalités et des caractéristiques très marquées qui les rendaient très spéciales. Dans ce cas, la série donnera de quoi parler à nouveau grâce à ‘El Internado: Las Cumbres’, reboot qui peut être vu dans Amazon Prime Video et qui aura une distribution complètement renouvelée. De cette façon, le nouveau gang protagoniste prendra le relais de Marcos, Iván, Carol et compagnie, le tout dans le but de nous conquérir à nouveau avec une nouvelle histoire composée d’intrigues dans lesquelles l’amour, le mystère et l’action ne manqueront pas.

7 «Sentiment de vivre»

Le casting de «Sentiment de vivre: la nouvelle génération»

Les années 90 nous ont laissé une grande série d’adolescents, «Sentiment de vivre» l’un des plus furieux. L’acteur Jason Priestley et l’actrice Shannen Doherty ont été choisis pour donner vie Brandon et Brenda, deux frères nouvellement arrivés à Beverly Hills après la promotion de son père. Tous deux avaient pour mission de s’habituer au luxe et au confort de leur nouveau quartier mais surtout de faire face à leurs nouveaux camarades de classe. En 2008, ils ont tenté de récupérer le phénomène vécu avec «Sentiment de vivre: la nouvelle génération», présentant une nouvelle bande d’adolescents avec laquelle tenter de conquérir à nouveau les téléspectateurs. La prémisse choisie était exactement la même, c’est-à-dire raconter la vie de deux frères qui viennent d’emménager dans le quartier d’élite et qui sont obligés de s’adapter à un nouveau rythme de vie. Aussi, à la bonne surprise de ceux qui dans le passé étaient des adeptes de la série originale, plusieurs personnages de la version des années 90 sont apparus dans cette nouvelle fiction prenant leurs rôles.

8 «Merlí»

Casting de ‘Merlí: Sapere Aude’

Quand «Merlí» Cela a pris fin. Nous avons tous eu un tressaillement cardiaque avec cette torsion inattendue. Cependant, ce qui nous a le plus surpris, c’est la dernière section de ce chapitre qui a mis de côté la série. Dans ces Les dernières images nous ont montré le gang protagoniste des années après avoir quitté le lycée, date à laquelle nous avons pu en savoir un peu plus sur leur vie. Cependant, il nous restait à savoir comment ils en étaient arrivés là, en particulier en ce qui concerne Pol (Merlí: Sapere Aude) et Bruno (David Solans). Nos souhaits ont été entendus et a créé ‘Merlí: Sapere Aude’, spin-off axé sur la vie universitaire de Pol. Grâce à cette continuation, ils ont réussi à continuer avec l’essence de la série, mais en mettant en évidence une nouvelle bande d’amis et de collègues dirigée par le personnage incarné par Cuevas, une décision qui a été un succès.

