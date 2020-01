‘Elite’ renouvelle pour une quatrième et cinquième saison avant la première de la troisième sur Netflix

Cette “ Elite ” est la troisième première la plus puissante de la série Netflix en 2019 devait lui donner une certaine garantie et c’est arrivé. Les étudiants controversés de l’Institut Las Encinas sont loin de disparaître de nos vies, et c’est que la fiction a atteint le renouvellement pour une quatrième et cinquième saison sans avoir encore vu la troisième lumière, qui arrive en mars.

Itzan Escamilla, Claudia Salas et Mina El Hammani dans la deuxième saison de «Elite»

Netflix s’appuie sur l’un de ses produits phares en Espagne et que a triomphé même à travers l’étang. Par conséquent, la série créée par Darío Madrona et Carlos Montero aura deux saisons supplémentaires, selon Bluper. Bien que la plateforme de streaming ne l’ait pas encore officialisé, il semble que l’idée qu’ils gardent est d’enregistrer le flip de seize épisodes, en conservant le motif qu’ils utilisaient déjà avec les deuxième et troisième lots.

La marche de Jorge López

Jorge López est arrivé dans la deuxième saison pour donner vie à Valerio, le frère de Lu (Danna Paola), qui allait donner plus d’un briseur à la famille. Cependant, comme l’acteur l’a laissé entendre dans une interview, la troisième saison sera la dernière où nous la verrons. “Deux saisons pour moi et Valerio est parfait, je ne loue pas pour en faire plus”, a-t-il déclaré. Ainsi, son départ de la série coïnciderait avec le non-renouvellement pour les 16 prochains épisodes.

Ceux qui ne seront pas dans les chapitres suivants sont Jaime Lorente et Miguel Herrán. Les deux artistes ont eu des scènes minimales dans la deuxième saison en raison de leur incompatibilité des agendas, mais comme Netflix l’a indiqué dans la liste des acteurs, les deux tombent définitivement au troisième tour. Le reste du casting sera de retour, ajoutant à eux les ajouts de Sergio Momo et Leïti Sène, qui donnera vie aux étudiants Yeray et Malikrespectivement.

