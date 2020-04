Eliza Coupé dans le pilote «pivotant» – Fox Comedy

Pendant l’arrêt du coronavirus, Eliza Coupe pivote vers son prochain concert télévisé potentiel.

L’actrice Happy Endings et Future Man jouera dans Pivoting, notre site sœur rapporte Deadline. La comédie Fox de Liz Astrof (The Conners, Trial & Error, 2 Broke Girls) suit trois femmes qui prennent de grandes décisions après la mort de leur meilleure amie d’enfance, Coleen.

Coupé jouera Amy, qui se lie avec les copains Sarah et Jodie alors qu’ils entreprennent tout un tas de choix impulsifs. Amy est la productrice d’une émission de cuisine locale qui décide qu’elle consacrera plus de temps et d’efforts à passer du temps avec ses enfants, même si elle les trouve épuisants.

Astrof, qui réalisera le projet, réalisera une production exécutive avec le réalisateur Tristam Shapeero (Community, Superstore, Unbreakable Kimmy Schmidt); Warner Bros. TV produira.

Coupe joue Tiger dans Hulu’s Future Man, qui en est maintenant à sa troisième et dernière saison. En plus de Happy Endings, ses autres crédits TV incluent Veronica Mars, Quantico, Casual, The Mindy Project et Benched.

