Eliza Hittman enregistre à quel point l’avortement est difficile aux États-Unis pour la plupart des femmes

▲ Sidney Flanigan dans une scène de Never Rarely Parfois Always.Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. 6

New York. Même les films d’avortement progressif mettent souvent l’accent sur la moralité de la décision. Eliza Hittman voulait faire une cassette dans laquelle la plus grande difficulté n’est pas de prendre la décision d’avorter, mais de réussir à le faire.

Il s’agit des obstacles. Je pense que de nombreux films se concentrent sur l’élimination des stigmates de l’avortement. Ils le montrent comme une nécessité pour la vie des femmes, mais ils n’exposent pas combien il est difficile pour la plupart d’entre elles dans ce pays d’y avoir accès, a déclaré Hittman.

Le troisième long métrage de Hittman Never Rarely Parfois Always suit une fille de 17 ans nommée Autumn (Sidney Flanigan) qui ne peut pas avorter dans sa ville rurale de Pennsylvanie sans la permission de ses parents. Elle et sa cousine Skylar (Talia Ryder) ont du mal à obtenir l’argent pour prendre un bus pour New York, où elle peut avorter.

L’odyssée décrit non seulement les restrictions à l’avortement d’un État à un autre, mais une image tendue en général. Les jeunes femmes, avec une solidarité tacite, avancent dans un monde de harcèlement masculin qui va des petits gestes aux rencontres déchirantes.

Je voulais mettre le public dans la peau d’une jeune femme qui navigue dans un environnement hostile, et toutes les façons dont les hommes, sciemment ou inconsciemment, peuvent se surpasser, a souligné le réalisateur.

Hittman s’est entretenu avec l’Associated Press à Manhattan début mars, accompagné de Flanigan et Ryder. Le film était à quelques jours de son ouverture dans les salles, point culminant d’une brillante tournée de festival qui a commencé par une première louée à Sundance (où la direction de Hittman a également été reconnue pour son néo-réalisme) suivie de l’Ours d’argent au Festival de Cinéma de Berlin.

Ville isolée

À ce moment-là, la menace du coronavirus se faisait déjà sentir à New York. Hittman, originaire de New York, ne pouvait pas imaginer sa ville isolée. Never Rarely Parfois Always a été projeté dans certains cinémas ce week-end, mais comme d’autres films, sa sortie a rapidement été annulée.

Ce vendredi, les fonctionnalités Focus le mettront à la demande (à la demande). Sa sortie numérique rapide met l’un des meilleurs films du printemps à la portée des maisons assoiffées de divertissement, mais c’est également un environnement difficile pour un film discret sans étoiles qui construit patiemment sa puissance à travers des détails très observés.

La dépendance à l’égard du bouche à oreille est tout aussi importante maintenant qu’auparavant, a déclaré la productrice Adele Romanski (Moonlight) dans une interview téléphonique avec sa collègue productrice Sara Murphy. «Il faudra simplement faire un zoom avant et ne pas boire quelques verres.

Nous espérons continuer à parler de ce film et de l’importance des sujets qu’il aborde, plus pertinents maintenant que les gens se demandent si l’avortement est une procédure médicale essentielle, a déclaré Murphy.

Pendant la pandémie, certains États républicains ont qualifié l’avortement de procédure non essentielle. Lundi, un groupe de juges fédéraux a bloqué ces restrictions et déterminé les futurs arguments qui seront publiés par vidéoconférence.

L’année dernière, des États comme la Géorgie, l’Alabama, la Louisiane, le Missouri et le Mississippi ont présenté des projets de loi qui interdiraient la plupart des avortements. Dans certains États, les efforts ont été intensifiés pour contrer la décision historique dans l’affaire Roe c. Wade, qui a dépénalisé l’avortement aux États-Unis, présentant les arguments de nouveaux membres conservateurs à la Cour suprême.

Le mois dernier, la Cour suprême a entendu des arguments concernant une loi de la Louisiane exigeant que les médecins aient le droit d’admettre des patients dans les hôpitaux locaux, ce qui pourrait sérieusement limiter l’accès à l’avortement.

“Il est ironique qu’ils appellent cela” privilège “. Je pense que cela fait partie d’une conversation plus large sur l’avortement dans ce pays où les gens, les hommes, essaient de décider des circonstances dans lesquelles les femmes devraient avoir accès. Je pense toujours », a déclaré Hittman, qui avait longtemps envisagé de faire un film sur l’avortement, mais qui avait pris sa décision après l’élection de Donald Trump et après avoir assisté à la marche des femmes à Sundance.

Il a commencé par vérifier le centre gynécologique le plus proche dans l’un des états les plus restrictifs. Il a conduit en Pennsylvanie. Je voulais le voir pour le croire, a-t-il dit.

