Elizabeth Chambers partage le secret de son mariage avec Armie Hammer

Après près de 10 ans de mariage et deux enfants, Elizabeth Chambers et Armie Hammer sont clairement toujours amoureux l’un de l’autre. Hammer, qui est surtout connu pour son rôle dans le film Call Me By Your Name, a une carrière d’acteur occupée à suivre, tandis que Chambers suit son entreprise Bird Bakery, ainsi que des apparitions en tant que juge invité dans des spectacles. comme Cupcake Wars.

Mais malgré leurs horaires chargés et leur vie familiale animée, cette paire glamour parvient à maintenir une relation solide. Quelle est la sauce spéciale qui les maintient à proximité? Chambers a récemment partagé certains de leurs conseils relationnels pour le reste d’entre nous.

Armie Hammer et Elizabeth Chambers ont connu un début compliqué

Le début de leur histoire d’amour a une tournure. Ils se sont rencontrés un jour où Hammer avait prévu une journée amusante avec des amis à Los Angeles, et l’un d’eux a amené Chambers. Hammer a décrit sa réaction quand il l’a vue comme un coup de foudre, disant: “Je me sentais comme si j’étais renversée.”

Malheureusement pour lui, Chambers avait déjà un petit ami. Les deux sont devenus amis, mais après quelques années, Hammer ne pouvait plus le supporter.

Hammer se souvient: “Notre amitié a continué de croître et de grandir jusqu’au jour où je me disais:” Je ne peux plus être ami avec toi. Vous devez rompre avec votre petit-ami et nous devons commencer à sortir ensemble. »

Étonnamment, cela a fonctionné. Ils ont commencé à sortir, mais ils ne sortaient pas depuis très longtemps avant que Hammer ait une autre idée.

Armie Hammer avait à cœur le mariage

Elizabeth Chambers et Armie Hammer | Emma McIntyre / .

“Lorsque nous nous sommes finalement réunis, Armie voulait vraiment se marier”, a déclaré Chambers. “Il m’a fait asseoir et m’a dit:” Regardez, nous n’avons pas à faire ça. Nous pourrions simplement suivre notre propre chemin, puis un jour vous aurez 40 ans et divorcé et nous nous rencontrerons. Nous allons rire et sortir pour dîner et avoir cette même connexion, et nous nous demandons pourquoi nous avons perdu tout ce temps. Ou nous pourrions simplement le faire maintenant et profiter de la balade. »

Encore une fois, l’approche inhabituelle a fonctionné.

Hammer et Chambers se sont mariés en 2010 et ont ensuite eu deux enfants. Leur fille Harper a maintenant cinq ans et son fils Ford a trois ans.

Armie Hammer et Elizabeth Chambers apprécient la balade en équipe

Il semble que ce couple puissant ait construit son mariage sur des règles assez solides. L’un d’eux est qu’ils prennent soin de s’assurer qu’ils travaillent en équipe.

“Bien sûr”, a déclaré Chambers, “nous sommes tous les deux motivés et nous voulons toujours travailler et nous nous concentrons toujours sur le travail, mais la chose la plus importante est l’autre et notre famille.”

Contrairement aux rôles de genre rigides d’il y a quelques générations, ils sont heureux de répartir les tâches de garde d’enfants et d’entretien ménager selon leurs besoins afin que chacun obtienne ce dont il a besoin.

Ils gardent également à l’esprit qu’il est important de prioriser leur relation, d’autant plus que leur carrière les sépare souvent. Par exemple, Hammer a dû prendre l’avion pour Londres le jour de la Saint-Valentin, mais ils comprennent qu’ils doivent rester connectés lorsqu’ils sont séparés.

“Arrosez votre gazon où vous voulez qu’il pousse”, a déclaré Chambers. “J’ai l’impression que c’est une chose tellement ringarde et bizarre à dire. Mais il faut mettre le travail dans une amitié, une relation de travail. Où que vous mettiez le travail, c’est là qu’il va s’épanouir. »

Quand vous voyez comment Hammer et Chambers se regardent toujours, il est clair que leur relation continue de s’épanouir. Il y a beaucoup de couples célèbres qui pourraient apprendre quelque chose de ce mariage heureux. Mais peu importe qui le remarque, ils ne continueront à avoir des yeux que les uns pour les autres.