Elizabeth Henstridge et Uma Thurman ont participé à l’adaptation du «faux drapeau»

Apple TV + a recruté une multitude de visages familiers pour éveiller les soupçons dans son adaptation du thriller israélien False Flag.

Dans l’adaptation aux États-Unis, quatre citoyens britanniques se réveillent un matin pour découvrir que leurs noms et visages ont été diffusés dans tous les médias, soupçonnés d’être impliqués dans l’enlèvement du fils de 21 ans d’une femme d’affaires éminente d’un quartier chic du centre de New York hôtel, où ils logeaient tous.

Selon notre site sœur Deadline, Uma Thurman (la plus récente des chambres de courte durée de Netflix) jouera la femme d’affaires susmentionnée, tandis qu’Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elyes Gabel (Scorpion) et Angel Coulby (Merlin) complètent le casting dans des rôles non spécifiés.

Prêt pour plus de nouvelles pépites d’aujourd’hui? Bien….

* Netflix a renouvelé Queer Eye pour une sixième saison qui enverra les Fab Five – Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Jonathan Van Ness – au Texas. Pendant ce temps, la cinquième saison de Philadelphie sera diffusée sur le service de streaming cet été.

* Le suivi Arrow de Stephen Amell, Starz ‘Heels, a ajouté Chris Bauer (The Deuce), Allen Maldonado (black-ish) et le vétérinaire de la NFL James Harrison Jr., jouant un ancien star de la lutte devenu scout, un lutteur d’élite et un compagnon grappler blasé.

* Loki de Disney + a interprété Richard E. Grant (Dispatches From Elsewhere) dans un rôle non encore spécifié, rapporte Variety.

* Le comédien Matt Lucas (demoiselles d’honneur) co-animera The Great British Baking Show Series 11, succédant à l’ancienne présentatrice Sandi Toksvig, rapporte Deadline. Il sera rejoint par le co-animateur de retour, Noel Fielding, et les juges Paul Hollywood et Prue Leith. Le tournage commence ce printemps.

* La série de nouvelles animées sur les variétés de CBS All Access, Tooning Out the News, sera diffusée le lundi 16 mars aux États-Unis et au Canada. Les segments quotidiens seront diffusés du lundi au jeudi soir, tandis que l’épisode complet hebdomadaire tombera le vendredi après-midi. Regardez un aperçu semi-douloureux: