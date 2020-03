Elizabeth Hurley et Hannah Simone seront mère et fille dans une sitcom de CBS

Elizabeth Hurley («Les Royals») et Hannah Simone (‘New Girl’) coïncidera dans un nouveau projet CBS. Les actrices joueront dans le pilote d’une comédie toujours sans titre créé par Corinne Kingsbury (‘Dans le noir’), John Francis Daley et Jonathan Goldstein (“Spider-Man: Homecoming”) dans lequel ils joueront une mère et une fille.

La fiction se concentrera sur Penelope (Simone), une jeune femme dont la carrière décolle en même temps que celle de son mari qui utilise sa jeune mère célibataire, Georgia (Hurley), pour les aider à élever son fils. Cependant, vous découvrirez bientôt que la Géorgie a besoin de prendre soin d’elle autant que de son fils.

Penelope est décrite comme un producteur intelligent et travailleur d’un réseau de télévision sportive, mariée à Josh, pilote de ligne, et mère du petit Levi. Lorsque le couple perd sa baby-sitter, la Géorgie vient à leur secours et finit par bouleverser le monde ordonné de Penelope.

La Géorgie, quant à elle, elle a l’apparence et agit comme une femme beaucoup plus jeune qu’elle ne l’est vraiment et il n’a aucun critère, surtout en ce qui concerne les hommes. Il avait Penelope quand il avait dix-sept ans et était une mère affectueuse, mais maintenant que sa fille est adulte, ses rôles ont été inversés.

Deux visages très télévisés

Simone, connue pour son rôle de Cece Parekh dans les sept saisons de «New Girl», Ces dernières années, il a protadonisé deux pilotes ABC qui ont finalement échoué, parmi eux le «redémarrage» de «Le grand héros américain». En outre, il a récemment été observé dans certains épisodes de «Parents célibataires» et «Ville étrange».

Quant à Hurley, son dernier travail à la télévision était dans la troisième et dernière saison du fantastique drame pour jeunes ‘Runaways’ de Hulu. Cependant, beaucoup se souviendront d’elle pour avoir joué la Reine Helena machiavélique dans ‘The Royals’, la comédie centrée sur une famille royale britannique fictive avec de nombreux chiffons sales à cacher.

