Elizabeth Tulloch met en avant le début du tournage de “ Superman et Lois ”

Elizabeth Tulloch taquine le début du tournage du pilote Superman & Lois sur ses réseaux sociaux avec une photo du scénario.

Alors que l’avenir d’Henry Cavill en tant que Superman est incertain sur grand écran, Tyler Hoechlin a la chance de jouer à nouveau Man of Steel sur le petit écran. Tyler Hoechlin est apparu pour la première fois en tant que Superman dans Supergirl, mais est maintenant devenu un acteur clé de l’Arrowverse. Dans le crossover Elseworlds, nous avons vu l’introduction de Lois Lane, joué par Elizabeth Tulloch.

Après la fin d’Arrow, nous regardons maintenant vers l’avenir d’Arrowverse avec quelques nouveaux spectacles dans le pipeline. Green Arrow et les Canaries et Superman & Lois seront les derniers ajouts à Arrowverse car il continue de se développer. Un signe de bonne nouvelle est que Superman & Lois a déjà reçu une commande de série par The CW. Dans Crisis on Infinite Earths, il a été révélé que Lois est enceinte de jumeaux, ce qui mènera à la prochaine série. Le tournage commençant bientôt, Elizabeth Tulloch a décidé de partager la page de titre du script du pilote sur Twitter pour exciter les fans. Vous pouvez voir le tweet d’Elizabeth Tulloch ci-dessous.

Et c’est parti!!!! #SupermanandLois pic.twitter.com/cmydseORTX

– Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) 7 mars 2020

Êtes-vous excité pour une série Arrowverse centrée sur Superman & Lois? Quels personnages espérez-vous voir? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Pour le moment, tous les détails sur Superman et Lois sont cachés, mais la série Tyler Hoechlin est décrite comme tournant «autour du super-héros le plus célèbre du monde et du journaliste le plus célèbre de la bande dessinée» [as they] faire face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui. »

Le pilote sera réalisé par Lee Toland Kreiger tandis que la série est écrite par le showrunner Flash Todd Helbing et sera produit par Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur Superman et Lois pendant son développement!

Source: Twitter

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.