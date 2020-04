Elle a chanté sa chanson de mariage par appel vidéo alors qu’il mourait d’un coronavirus

“Je l’ai remercié d’être le mari le plus incroyable”

Statistiquement, la population ayant déjà souffert de problèmes de santé, comme l’hypertension, le diabète ou l’obésité, et les personnes âgées sont les plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du nouveau coronavirus. Cependant, les cas de personnes sans pathologies antérieures et de jeunes continuent d’augmenter. qui meurent de la maladie.

Maura Lewinger partage son histoire malheureuse afin de sensibiliser le plus important: Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas vous exposer au virus.

Son mari, Joe Lewinger, 42 ans, a commencé avec de légers symptômes de coronavirus. Un peu de fièvre et de toux, mais rien ne l’inquiétait à cause de son âge et qu’il n’avait eu aucune maladie antérieure qui pourrait le compliquer.

Toujours avec tout en leur faveur, Les problèmes respiratoires de Joe ont commencé et c’est quand il a dû être admis à l’hôpital, loin de ses 3 enfants et de sa femme.

À New York, le taux de patients est l’un des plus élevés au monde et c’est pourquoi les restrictions ont été plus sévères que dans d’autres villes des États-Unis. La famille de Joe, suivant les instructions, n’a pu avoir aucun contact avec lui. Les seules fois où ils pouvaient lui parler, c’était via un téléphone sur lequel ils passaient des appels vidéo pour rester au courant de sa santé.

Joe empirait lentement, le médecin traitant a dit à Maura la mauvaise nouvelle.

Maura lui a dit par téléphone que sa famille avait besoin de lui et l’a remerciée “d’être le mari le plus incroyable, de m’avoir fait sentir valorisé et aimé chaque jour”.

Elle ne pouvait pas être physiquement à l’hôpital dans ses derniers moments, mais elle a pu être avec lui grâce à son téléphone dans lequel elle a chanté sa chanson de mariage.

“J’étais avec lui pendant sa mort” Il a raconté son expérience en insistant sur une chose: prendre toutes les précautions nécessaires pour prendre soin de nous, et ne quitter la maison que si c’est une nécessité absolue.

Nous n’arrêterons jamais d’insister, comme Maura, ne sortez pas sauf si c’est absolument nécessaire. Partagez ces nouvelles avec vos proches pour faire prendre conscience de ce que le coronavirus peut faire.

