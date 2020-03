Elle Fanning est Catherine la Grande dans Hulu Satire – / Film

Helen Mirren a joué une Catherine la Grande sexy dans ses dernières années dans la minisérie torride de HBO l’année dernière, mais Elle Fanning donnera au souverain russe un avantage satirique dans la prochaine série de comédies Hulu Le grand. Regardez la bande-annonce de The Great ci-dessous.

La grande bande-annonce

Si le dialogue acerbe de la bande-annonce, la débauche scandaleuse et un idiot Nicholas Hoult comme l’empereur Peter vous rappelle la pièce d’époque noire de Yorgos Lanthimos, The Favorite, parce que The Great est créé, écrit et produit par l’écrivain nominé aux Oscars Tony McNamara, qui a écrit le film de Lanthimos aux Oscars 2018.

Mais si les performances stoïques de Hoult et Fanning et le montage fiévreux évoquent certainement The Favorite, la comédie de The Great semble encore plus absurde, dans la veine d’une satire d’Armando Iannucci. Mais Fanning semble se délecter de jouer un rôle comique plus direct, après des années à jouer des scènes de pierre. Et Holt semble avoir trouvé sa niche inattendue en tant qu’acteur de personnage spécialisé dans les élites bouffonnes.

En plus de Fanning et Hoult, The Great met également en vedette Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi, et Belinda Bromilow.

Voici le synopsis de The Great:

“The Great” est un drame satirique et comique sur l’ascension de Catherine la Grande (Fanning) de l’outsider à la plus longue règle féminine de l’histoire de la Russie. La première saison est une histoire romancée, amusante et anachronique d’une jeune fille idéaliste et romantique, qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l’empereur mercuriel Peter (Hoult). Espérant l’amour et le soleil, elle trouve à la place un monde arriéré dangereux et dépravé qu’elle décide de changer. Tout ce qu’elle a à faire est de tuer son mari, de battre l’église, de dérouter les militaires et de faire participer le tribunal. Une histoire très moderne sur le passé qui englobe les nombreux rôles qu’elle a joués au cours de sa vie en tant qu’amant, professeur, souverain, ami et combattant.

Les grandes premières sur Hulu sur 15 mai 2020.

Articles sympas du Web: