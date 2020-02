Elle Fanning et le juge Smith sont tristes amoureux – / Film

Après des années passées à jouer à des adolescents précoces et à des lieux aux visages pierreux dans des dramatiques d’art et d’essai, Elle Fanning va enfin pouvoir se détendre et jouer un adolescent ordinaire. Certes, un adolescent en deuil qui commence une romance tumultueuse avec le garçon en colère du juge Smith, mais un adolescent en deuil ordinaire, au moins. Fanning a eu une carrière précoce intéressante et poussant les enveloppes, mais cela l’a empêchée de jouer dans un drame romantique ringard ou un pleurnichard sentimental. Maintenant, elle peut tuer deux oiseaux avec une pierre dans le drame pour adolescents de Netflix Tous les endroits lumineux. Regardez la bande-annonce de All the Bright Places ci-dessous.

Toute la bande-annonce de Bright Places

La plupart des jeunes stars brillantes doivent payer leurs cotisations en jouant dans quelques larmes romantiques ou comédies romantiques au fromage avant de passer au drame bourdonnant d’art et essai, mais Elle Fanning a fait l’inverse, avec des films comme 20th Century Women, Nicolas Winding Refn’s The Neon Demon et The Beguiled de Sofia Coppola avant même qu’elle ne fasse le film d’amour sentimental.

Maintenant, elle tombe tristement amoureuse dans All the Bright Places, basée sur le roman à succès de Jennifer Niven, qui raconte l’histoire de Violet (Fanning) et Theodore (Justice Smith, détective Pikachu’s Justice Smith), qui se rencontrent et apprennent à réparer chaque les cicatrices émotionnelles des autres ensemble. Tous les Bright Places semblent mûrs pour faire pleurer tous les adolescents qui le regardent, ce qui fait de Netflix la maison idéale pour lui.

All the Bright Places met également en vedette Alexandra Shipp, Kelli O’Hara, Lamar Johnson, Virginia Gardner, Felix Mallard, Sofia Hasmik, Keegan-Michael Key, et Luke Wilson.

Voici le synopsis de All the Bright Places:

Basé sur le roman à succès international de Jennifer Niven, All The Bright Places raconte l’histoire de Violet Markey (Elle Fanning) et Theodore Finch (Justice Smith), qui se rencontrent et changent la vie de l’autre pour toujours. Alors qu’ils luttent avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose. Ce drame captivant offre une vision rafraîchissante et humaine de l’expérience de la maladie mentale, de son impact sur les relations, ainsi que de la beauté et de l’impact durable du jeune amour.

All the Bright Places frappe Netflix sur 28 février 2020.

