Elle l’a volé! Greeicy Rendón danse avec Sebastián Yatra et Tini Stoessel n’y croit pas

Les images parlent d’elles-mêmes: apparemment, la Colombienne Greeicy Rendón a tenté de voler l’amour de Sebastián Yatra pour Tini Stoessel, en l’hypnotisant avec sa danse. Que dira Mike Bay?

10 février 2020

Les réseaux sociaux ont vu le jour avec cette vidéo de Colombiens Greeicy Rendón et Sebastian Yatra danser la bachata … ou du moins, essayer.

Lors de l’un des programmes de La Voz Kids, la chanteuse a voulu enseigner à Yatra quelques pas, qui ne semble pas très habile en danse.

Mais le meilleur de tous, c’est que dans la vidéo Greeicy se déplace de telle manière que non seulement embobine le public, mais le propre petit ami de l’Argentine (et son amie) Tini Stoessel!

“Vous allez soulever ma robe”, explique Greeicy lorsque Sebastián Yatra met sa main sur sa hanche. Maman!

Après tout, qui résiste à une telle femme aux cheveux lâches et au look argenté et serré? ¡¡Mike Bay et Tini ne peut pas le croire!

.