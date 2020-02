“Elle m’aimait et me voir avec quelqu’un d’autre lui faisait mal”: Justin Bieber a tout raconté!

Enfin, le célèbre chanteur Justin Bieber a sincèrement parlé de sa rupture avec son ex-petite amie Selena Gomez.

18 février 2020

Dans l’une des interviews, le Canadien a tout raconté sur sa rupture avec la chanteuse et actrice Selena Gomez Rien n’a été sauvé! Et bien qu’aujourd’hui Justin Bieber il est déjà marié avec bonheur à une autre femme, les rumeurs entre lui et Selena Ils n’arrêtent pas

Quand Selena Gomez Il a récemment sorti un de ses albums, tout le monde est devenu fou, car on disait que Selena il l’aurait dédié à son ex Justin Bieber. Bien qu’il y ait un certain temps depuis leur fin, le couple est toujours d’actualité.

Quand Bieber Il a commencé à sortir avec sa femme actuelle, Hailey, il a avoué: “Je sentais qu’il me respectait et j’avais aussi beaucoup de respect pour lui (…) Quoi qu’il en soit, elle m’aimait, et me voir avec quelqu’un d’autre lui faisait mal. Ajoutez à cela d’être triste.”

Justin Il a ajouté que cette fois-là, il avait aussi eu un très mauvais moment: “Elle est sortie et a fait des choses qui me font mal, et tout comme ça fait mal, j’ai aussi fait des choses qui la blessent. Une fois la tournée terminée, nous avons cessé de parler complètement, j’ai trop surpris. “

Il faut se rappeler qu’il y a quelques mois, Selena, J’aurais révélé que la relation que j’avais avec Justin C’était très toxique, elle a admis avoir été victime de sévères abus psychologiques. “Bien que je ne veuille pas continuer à en parler pour le reste de ma vie, je suis vraiment fier de qui je suis maintenant. Je suis plus fort que jamais et j’ai trouvé un moyen de le surmonter avec la plus grande grâce possible.”

