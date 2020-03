Elle n’imagine pas les choses: «l’homme invisible» et l’histoire de l’horreur des femmes croyantes

Cet éditorial contient des spoilers.

“Vous ne sortez pas de votre esprit. Vous êtes lentement et systématiquement chassé de votre esprit. ” – Gaslight (1944)

C’est l’un des tropes les plus anciens du livre de l’horreur psychologique: quelque chose d’inhabituel / terrible se produit; une protagoniste est prise entre deux feux et blâmée pour cela; personne ne croit cette femme et pense qu’elle est folle; nous, le public, pouvons voir qu’elle dit la vérité et savons qu’elle doit être crue; la femme est finalement justifiée ou elle gagne notre empathie, à tout le moins. Pendant ce temps, quelque chose, quelqu’un ou une poche de la société tire en fait les cordes et la laine sur ses yeux à travers des jeux d’esprit cruels, manipulant, surveillant, abusant et surveillant son esprit et son corps, alors qu’elle se bat beaucoup plus dur pour prouver que non, elle n’est pas «folle» – elle vient juste d’être éclairée au gaz.

Et, pendant des décennies, l’horreur a pris un problème majeur avec ces représentations malheureuses et bien trop réelles de femmes jetées sous le bus pour le bien d’autres qui souhaitent contrôler leur vie – comme nous avons regardé une quantité vertigineuse de films dans le genre qui nous oblige à nous tenir aux côtés d’un personnage féminin alors qu’elle est battue au fouet et trahie de ceux qui l’entourent. Provenant des deux versions de ce qui précède Gaslight (1940 et son remake de 1944) et la pièce de 1938 qui les a précédés, le terme «éclairage au gaz» est né de scènes dans lesquelles le mari complice allume les lampes à gaz dans toute la maison – à laquelle la femme inconsciente commente leur gradation suspecte – comme il le nie et lui dit qu’elle ne fait qu’imaginer des choses, afin de lui faire croire qu’elle devient folle. Dans le monde non cinématographique, nous pouvons nous être améliorés avec les femmes croyantes et en abandonnant autant de contrôle sur elles depuis le début de ce terme inventé.Cependant, ce sous-genre ne perd jamais de sa pertinence car il y aura toujours quelques-uns qui ne le feront pas. Et, quelque quatre-vingts ans plus tard, les portraits de femmes aux feux de gaz restent toujours aussi en résonance avec le public, notamment avec le succès de la dernière entrée dans ce sous-genre, L’homme invisible.

Certes, j’ai été agréablement surpris de voir que Leigh WhannellMis à jour pour 2020 The Invisible Man partage plus de points communs avec Hitchcock Soupçon et éléments de Le brillant qu’il ne le fait même avec les films originaux Universal Classic Monsters dont il a été découpé dans le tissu. Reconnaissant qu’il n’y a rien de plus effrayant qu’une femme échappant à un partenaire monstrueux qui commence alors à se cacher à la vue de lui et de ses proches, Whannell utilise chaque cadre pour transmettre un sentiment de surveillance à Cecilia (Elisabeth Moss) alors que sa relation toxique se transforme d’un type d’enfer en un type d’enfer légèrement différent après la «mort» présumée de son ex.

Cecilia est tellement accablée par son traumatisme qu’elle devient agoraphobe limite après avoir quitté Adrian (Oliver Jackson-Cohen) et emménager avec son ami James (Aldis Hodge). Cependant, elle peut temporairement pousser un soupir de soulagement, car les informations rapportent qu’Adrian est morte par suicide – plus en vie pour ruiner sa vie… ou du moins pense-t-elle. Selon Cecilia, pendant leur relation, Adrian contrôlait parfaitement son apparence, ce qu’elle portait, ce qu’elle mangeait, quand elle avait quitté la maison, et ce qu’elle avait dit et pensé. Elle avoue qu’Adrian la blesserait physiquement et que la seule chose sur laquelle elle aurait agi était sa décision de prendre secrètement le contrôle des naissances, car elle ne voulait pas avoir d’enfant avec lui. Comme on pouvait s’y attendre d’un narcissique comme celui-ci, il finirait par accrocher cela au-dessus de la tête de Cecilia.

Comme un briquet à gaz typique, Adrian aka The Invisible Man (au départ) ne joue avec Cecilia que lorsque personne d’autre n’est là pour lui faire sentir comme si elle imaginait tout. Elle commence à sentir une présence qui se cache dans toute la maison, et elle sait que c’est lui – sous une forme, omniprésente – même quand tout le monde autour d’elle a des doutes. De petites choses comme interrompre une séquence de sommeil avec un tirage rapide d’un drap de lit quand elle est la seule éveillée, ou voler son portefeuille architectural et saboter son entretien d’embauche, finissent par évoluer vers des «retombées» plus sinistres comme la droguer tranquillement avec des médicaments somnolents qui affaiblissent son physique et, horriblement, la violant dans son sommeil afin qu’il puisse l’imprégner. Tout comme il l’a fait avant qu’elle ne le quitte, le maître manipulateur Adrian a recours au contrôle du corps de Cecilia comme s’il se réservait le droit de le faire.

Le système de soutien de Cecilia pour James, sa fille et sa sœur Emily (Harriet Dyer) peuvent bien vouloir dire, mais eux aussi lui manquent lorsqu’ils négligent de la croire et l’abandonnent lorsqu’elle en a le plus besoin. Avec les meilleures intentions, James insiste: «Adrian vous hantera si vous le laissez faire», ce qui, selon tous les témoignages, est une réponse sympathique à la paranoïa croissante de Cecilia. Mais encore, il ne l’écoute pas complètement. Après un incident à la maison dans lequel Adrian l’a encadrée de quelque chose qu’elle n’a pas fait, James la laisse seule dans la maison, et cela coûte presque la vie à Cecilia. Et quand Adrian envoie un courriel haineux à Emily à partir du compte de Cecilia, elle radie complètement Cecilia avant même de pouvoir se défendre correctement. Bien sûr, croire qu’un homme invisible ruine sa vie peut être beaucoup à demander à sa sœur, mais ne mérite-t-elle pas d’être prise au sérieux? N’a-t-elle pas déjà assez souffert?

Comme Adrian finirait par le dire au visage de Cecilia, au lieu de la blesser, il blessera les gens qu’elle aime à la place, donc elle sera blâmée… et il le pense. Juste au moment où Cecilia a invoqué la preuve définitive qu’Adrian est derrière tout cela et gagne à nouveau Emily comme alliée, Adrian prépare Cecilia à la gorge publique d’Emily. Et il gagne encore une fois: Cecilia est coincée dans un service psychiatrique, ignorée, mise sous sédation, laissée seule avec lui dans la chambre, et toujours, pas crue. Cependant, elle n’abandonne pas encore tout à fait. Adrian a peut-être le dessus, mais il y a une chose que Cecilia n’a pas: “Il a besoin de toi parce que tu n’en as pas besoin”, lui promet son frère.

Ce n’est qu’à la clôture du film que Cecilia elle-même sera clôturée. C’est exactement ce qu’il fait, insiste-t-elle: il la fait se sentir folle. Ainsi, elle ne capitalise sur personne pour la croire et se transforme elle-même en quasi-briquet à gaz. Elle rencontre Adrian visible et très vivant, qui refuse d’admettre quoi que ce soit, alors qu’il tente de charmer et de se frayer un chemin dans la psyché de Cecilia une dernière fois: «Je sais que vous avez l’impression de devenir fou, (lire : parce que je vous ai fait ressentir ça) mais je suis le seul à pouvoir vous aider. » Cecilia ne tremble pas, et pour la première fois, elle détient le pouvoir – alors qu’elle enfile le costume invisible d’Adrian et tranche sa gorge pour se cadrer comme son suicide. Surprise.

Un visionnement de The Invisible Man évoque immédiatement une autre horreur récente au gaz, 2018 Fou. Semblable aux circonstances de Cecilia, Unsane suit le protagoniste Sawyer (Claire Foy) alors qu’elle déracine sa vie d’une partie du pays à l’autre pour éviter un harceleur. Se sentant déprimée et anxieuse qu’il la retrouve, elle se présente à une séance de thérapie dans une clinique qui la pousse à signer la mise en détention. Son expérience ne fait qu’empirer lorsqu’elle jure qu’un des employés de la clinique est en fait son harceleur. Naturellement, le harceleur présumé nie ses affirmations, alors que la plupart du temps à la clinique, elle est folle et ne prend pas ses affirmations au sérieux, tout en nourrissant ses médicaments dont elle n’a même pas besoin.

Et les parallèles avec Invisible ne s’arrêtent pas là. Alors qu’une Sawyer frustrée est mise au feu et tenue contre son gré pendant des jours, elle reçoit une sédation lorsqu’elle essaie de dire la vérité, car l’employée reconnaît enfin sa véritable identité (mais, fidèle à la vérité, seulement lorsque personne d’autre ne regarde.) Il l’enlève, tue plusieurs de ses proches et elle finit par s’échapper – mais jamais indemne. Le film implique qu’elle est tellement traumatisée mentalement que, même après sa mort, elle continue de le visualiser partout où elle va. Même une série de flash-back est exaspérante, car un détective l’encourage à changer son mode de vie et à vivre dans la peur afin de s’éloigner de ce harceleur. Mais ce maniaque ne devrait-il pas être celui qui est contraint de vivre sa vie dans l’isolement et la punition? Pourquoi faut-il que ce soit l’inverse? Insane ne se contente pas de regarder les feux de gaz sur une échelle plus petite et intime à travers la relation de Sawyer avec son harceleur – elle élargit également le filet pour commenter les escroqueries de l’assurance maladie et l’exploitation des maladies mentales.

Bien sûr, les horreurs contemporaines de l’éclairage au gaz ont été construites sur le dos de celles qui les ont précédées: le Gaslight par excellence (discutant de la version 44) et l’exemple Bébé au romarin (1968), dont Invisible tire des extraits de différentes manières. Les deux suivent des femmes naïves (mais intuitives) de beaux maris qui leur mentent, complotent contre elles et les utilisent pour leurs gains personnels. Dans Gaslight, Paula (Ingrid Bergman) est accusée d’avoir menti, volé et triché par son mari (ce qui n’est pas vrai) alors qu’il l’isole et lui dit qu’elle «imagine des choses». Paula commence à remettre en question sa propre raison par le biais de ses omissions de vérité – tout simplement parce qu’il veut la faire institutionnaliser. Dans Rosemary’s Baby, Rosemary (Mia Farrow) n’est pas seulement éclairée par son mari Guy (John Cassavetes) mais aussi par sa communauté étrangement avide de voisins et de médecins. Semblable à la vie de Cecilia avec Adrian, le régime et l’apparence de Rosemary sont contrôlés par d’autres, car elle est obligée de boire des concoctions qu’elle déteste et est mise à se sentir peu sûre de sa coupe de cheveux. Son médecin l’oblige à ne pas lire de livres ni à écouter les conseils de ses amis. Ses douleurs de grossesse rocheuses sont rapidement rejetées et elle est menacée d’être emmenée dans un «hôpital psychiatrique» lorsqu’elle soupçonne correctement ces personnes de sorcellerie.

La ligne de partage entre Invisible et Baby est que Cecilia et Rosemary sont utilisées par d’autres pour porter des enfants. Comme Adrian l’a fait à Cecilia, Guy, le mari de Rosemary, exploite le corps de Rosemary en permettant à sa femme d’être violée dans son sommeil pour l’imprégnation. Rosemary a peut-être voulu ce bébé, contrairement à Cecilia – mais jamais de cette façon. Guy et la communauté utilisent le bébé de Rosemary pour amener la première année de Satan, tandis qu’Adrian veut utiliser la grossesse de Cecilia pour la persuader de retourner vers lui.

Bien que tous ces films provoquent la fureur de ce que nous, en tant que spectateurs, savons qui croire et qui ne l’est pas, ils offrent parfois un certain sens de la responsabilité. Invisible et Unsane donnent aux femmes la possibilité de tuer leurs briquets à gaz. Invisible permet à Cecilia de prendre les choses en main et suggère qu’elle détruira le costume d’Adrian ou l’utilisera pour de bon à l’avenir, tandis que Unsane permet à Sawyer de reprendre sa vie avant que son harceleur ne s’infiltre. Gaslight permet à Paula de se venger légèrement de son mari lors de son arrestation. Peut-être que des scénarios à l’écran comme ceux-ci donnent aux vraies femmes l’espoir que leurs briquets à gaz seront également tenus responsables de leurs actions, ou, à tout le moins, permettront à plus de femmes de prendre la parole et de se réjouir du fait qu’elles obtiendront, un jour, enfin dire: je te l’ai dit.

L’Homme Invisible n’apporte pas nécessairement quelque chose de nouveau à la table en termes de sous-genre de duplicité contre les femmes, mais ce n’est pas vraiment le point. Les experts ont suggéré que les femmes étaient depuis longtemps conditionnées à avoir besoin de relations et de relations qui les placent dans des positions particulièrement vulnérables pour l’exploitation et le vol de gaz.Par conséquent, le blâme des victimes, les violences domestiques / sexuelles, le harcèlement, la manipulation et le gaz au gaz contre les femmes pourraient ne jamais cesser d’exister – et le genre d’horreur refuse simplement de se taire à ce sujet. Plus ces histoires sont filtrées dans le genre subconscient, plus elles apportent de sensibilisation – et plus nous continuerons à obtenir des films poignants dans leur sillage.