“Elle va devenir sa mère sur moi?”

Ava se prononce contre son père.



Cette saison de Growing Up Hip Hop de WeTV a beaucoup de scénarios intéressants. Cela a commencé avec la disparition de l’amitié de Romeo Miller avec Angela Simmons. Ensuite, il y a les fiançailles de Sandy “Pepa” Denton et de la fille de 21 ans d’Egypt Criss, Naughty By Nature Treach, avec son petit ami rappeur Sam. Nous venons de découvrir que le fils du défunt rappeur Eazy-E, Lil Eazy-E, s’est marié en secret. Cependant, personne ne vit plus de drame familial que Dame Dash dont la fille de 20 ans, Ava, a récemment dénoncé son père.

Au cours des dernières saisons de l’émission, Dame et son fils Boogie Dash étaient en désaccord avec la sobriété de Boogie. On croyait que les dépendances de Boogie étaient les principaux problèmes de la famille, mais maintenant qu’il est propre et sobre, il peut y avoir d’autres problèmes que les Dash doivent résoudre. Les différends juridiques en cours entre Dame et son ex-femme Rachel Roy, y compris les conflits de garde concernant leur fille de 11 ans, Tallulah, ont été expliqués en détail dans les médias, mais sur Growing Up Hip Hop, il a été révélé qu’Ava, de son propre chef accord, a écrit une déposition au juge dans l’affaire partageant sa vérité d’être un enfant de Damon Dash.

Ava a expliqué qu’elle voulait faire ce qui était le mieux pour sa petite sœur et ressentait le besoin de partager ses expériences avec le juge. Elle s’est assise avec Boogie et ils ont convenu que leur père n’était pas la personne la plus facile à vivre, et Ava a dit qu’il ne faisait pas vraiment beaucoup d’efforts. En larmes, elle a également déclaré que Dame lui avait dit de convaincre sa mère de lui confier sa société. Ava a dit que si elle ne faisait pas la queue et ne faisait pas ce qu’il disait, il la couperait et l’ignorerait.

Pendant ce temps, Dame a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi Ava écrirait une déposition contre lui, et qu’il ne tolérerait le “manque de respect” d’aucun de ses enfants. Découvrez un extrait ci-dessous.

.