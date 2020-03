Ellen DeGeneres considère Miley Cyrus comme «une très bonne animatrice de talk-show»

En ce qui concerne les animateurs de talk-show actuellement actifs, nous pensons souvent à la foule en fin de soirée. Mais en ce qui concerne la programmation de jour, la conversation ne va nulle part sans inclure Ellen DeGeneres. La star du Ellen DeGeneres Show a rencontré de nombreuses célébrités les plus populaires d’aujourd’hui, y compris le musicien et acteur Miley Cyrus.

Ellen DeGeneres et Miley Cyrus assistent aux MTV Video Music Awards 2017 | Christopher Polk / MTV1617 / . pour MTV

En mars 2020, le programme de DeGeneres prend une pause en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a arrêté la production de tout, de Grey’s Anatomy aux films Marvel. Mais Cyrus a profité de l’occasion pour créer son propre talk-show sur Instagram: Bright Minded: Live with Miley. Et elle a rendu la pareille en ayant DeGeneres dans son émission.

Cyrus est apparu sur The Ellen DeGeneres tout au long de sa carrière

À partir de ses jours à Hannah Montana, Cyrus est venue sur le Ellen DeGeneres Show en tant qu’invitée. Elle était, naturellement, beaucoup interrogée sur sa vie amoureuse, comme c’est souvent le cas sur ce genre d’émissions. Mais Cyrus a également parlé de sa carrière et, si vous regardez les vidéos, vous pouvez vraiment voir son changement au fil du temps.

Dans la vidéo ci-dessus de 2010, Cyrus est un peu mal à l’aise, parlant de soutenir le mariage gay et se demandant si elle devrait utiliser sa plate-forme pour dire ce genre de choses. DeGeneres, qui a épousé Portia de Rossi en 2008, l’a encouragée en disant: «Je pense qu’il est important de partager votre opinion. Toujours. Bien pour vous!”

Elle a même été invitée dans le passé

Au fil du temps, Cyrus est devenu beaucoup plus franc. Au fil des ans, elle a continué de parler du sujet des droits LGBTQ, se présentant comme une femme queer et publique. Et elle devient également plus confiante en parlant simplement de son esprit en général.

Cyrus a eu la chance de montrer ses capacités d’hébergement de talk-show en septembre 2016 lorsqu’elle a été l’hôte de DeGeneres alors que ce dernier était malade. Cyrus a interviewé les invités Idina Menzel et Sarah Jessica Parker lors de l’émission, au cours de laquelle elle s’est habillée comme DeGeneres et a rendu hommage à ses mouvements de danse emblématiques.

DeGeneres sur «Bright Minded»

Trois ans et demi plus tard, Cyrus a commencé son propre talk-show et a invité DeGeneres dans son épisode du 23 mars 2020. La pop star a commencé par lire une citation de DeGeneres: “Regardez du bon côté même si cela signifie vous faire mal aux yeux.” Ceci est parfait pour le thème de Bright Minded, qui présente Cyrus “se connectant avec des invités spéciaux discutant comment rester LIT dans les temps sombres”.

Cyrus FaceTimed avec DeGeneres (qui a eu des difficultés techniques) pendant le spectacle. Elle a révélé qu’elle, comme le célèbre comédien, avait installé une cabine de DJ – bien que la sienne était un peu plus petite, la taille parfaite pour son chien, Emu. (Elle a réussi à sortir des disques de son petit ami, Cody Simpson.)

DeGeneres et Cyrus ont parlé de l’adoption d’animaux de compagnie, ce qui est très important pour eux deux. À la fin, Cyrus a demandé comment elle allait dans l’opinion professionnelle de DeGeneres. “Vous êtes officiellement un très bon animateur de talk-show”, a déclaré DeGeneres. “Vous m’avez appris tout ce que je sais”, a déclaré Cyrus.