Ellen DeGeneres est “ notoirement l’une des personnes les plus méchantes d’Hollywood ”, affirme le comédien

Ellen DeGeneres, l’hôte de la très populaire Ellen DeGeneres Show est connue pour encourager son public de talk-show de jour à «être gentil». Mais beaucoup de gens qui travaillaient pour DeGeneres (ou ceux qui viennent d’interagir avec le comédien) ne la trouvaient pas gentille du tout. DeGeneres est-il vraiment méchant? Une animatrice de podcast a récemment tweeté qu’elle était «notoirement l’une des personnes les plus méchantes d’Hollywood» – et bon nombre de ses commentateurs en avaient des exemples.

Un comédien appelle à des histoires sur Ellen DeGeneres méchante sur Twitter

Kevin T. Porter, comédien et coanimateur des podcasts Good Christian Fun, Inside Voices, Maisel Goys et Gilmore Guys, a récemment commencé à remuer le pot métaphorique sur Twitter.

“En ce moment, nous avons tous besoin d’un peu de gentillesse”, a tweeté Porter. “Vous savez, comme Ellen Degeneres en parle toujours!” Il a continué:

Elle est également notoirement l’une des personnes les plus méchantes du monde. Répondez à cela avec les histoires les plus folles que vous avez entendues au sujet d’Ellen étant méchante et je ferai correspondre chacun avec 2 $ à @LAFoodBank.

Et mon garçon, le vers Twitter avait-il des histoires à partager!

Les tweets sur le travail sur «The Ellen DeGeneres Show» sont venus

Un ancien serveur s’est souvenu:

J’ai travaillé @RealFoodDaily, je lui ai servi & Porsha au brunch. Elle a écrit une lettre au propriétaire et s’est plainte de mon vernis à ongles ébréché (pas qu’il était dans son assiette mais juste qu’il était sur ma main). J’avais travaillé jusqu’à la fermeture de la veille et c’était le lendemain matin, j’ai failli me faire virer.

Un vieil ami a travaillé sur son sort et a souri et lui a dit «bon après-midi» un jour et elle est devenue dérangée. “Qui pensez vous être? Tu ne me regardes pas “yada yada. Elle a dit que Portia était avec elle et semblait gênée et a essayé de la calmer. A pour toujours changé mon opinion sur elle.

– Mme Harry Styles (@TheOnlyDetox) 21 mars 2020

D’autres se sont souvenus de leurs expériences, ou des expériences de leurs amis, travaillant pour The Ellen DeGeneres Show. Un tweeter s’est souvenu:

Après avoir travaillé pour Ellen pendant plus de 5 ans, une amie proche est partie pour avoir un bébé et a trouvé un autre emploi dans une émission du réseau syndical (avantages sociaux, etc.). longtemps w nouveau bébé et aucun avantage etc.

Une autre histoire approximative pour DeGeneres est venue de ce tweet:

Ma sœur a travaillé pour le Ellen Show pendant deux ans. Cela vient d’elle: «J’ai vu Ellen dans les couloirs tous les jours et je lui disais bonjour et elle ne m’a jamais dit bonjour. Elle ne sourirait pas. Elle ne me reconnaîtrait même pas du tout. Pendant deux saisons. »

L’écrivain / comédien Benjamin Siemon a également ajouté au fil Twitter, écrivant:

Un nouveau membre du personnel a appris «chaque jour, elle choisit quelqu’un de différent pour vraiment détester. Ce n’est pas de ta faute, aspire-le pour la journée et elle sera méchante avec quelqu’un d’autre le lendemain.

D’autres tweeters ont mentionné l’écrivain, le comédien et l’hôte de My Favorite Murder, Karen Kilgariff. Une personne s’est souvenue:

Karen Kilgariff a été son rédactrice en chef pendant 5 ans jusqu’à la grève des écrivains. Quand Karen n’a pas franchi la ligne de piquetage, elle a été licenciée et Ellen ne lui a plus jamais parlé.

“Ça craint, Karen bascule!” Porter a répondu.

Kevin T. Porter fait un don à la banque alimentaire pour les tweets DeGeneres

D’autres tweeters n’ont eu qu’à pointer vers le Ellen DeGeneres Show pour des exemples du manque de gentillesse de l’animateur.

“Ellen fait peur aux gens ??? Avec les choses dont ils ont notoirement peur ????? Tous les jours ???? À la télévision en direct ???? ” une personne a tweeté.

Le tweet de Porter a fini par obtenir près de 2 000 réponses.

“Eh bien, cela est devenu incontrôlable!” Porter a écrit sur Twitter. “Il est maintenant difficile de dire quelles histoires sont vraies ou non, alors j’ai arrondi à 300 et donné 600 $!”

Le comédien a conclu:

Si vous le pouvez, veuillez donner à vos banques alimentaires locales car elles sont critiquées en ce moment… honnêtement, soyez gentils, en particulier envers les personnes les plus vulnérables en ce moment. Mais soyez vraiment gentil. Ne vous contentez pas d’une imitation bon marché.