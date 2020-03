Ellen DeGeneres regrette-elle de ne pas avoir d’enfants?

L’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres semble avoir une vie tourbillonnante. Elle passe ses heures de travail à interviewer des célébrités célèbres, à jouer à des jeux et à danser avec les membres de son public. Elle est l’un des visages les plus célèbres de la télévision.

Plus que cela, il est clair qu’elle aime sa vie et se sent récompensée par ce qu’elle fait. Mais beaucoup se sont demandé au fil des ans pourquoi elle et sa femme Portia de Rossi n’ont jamais eu d’enfants. DeGeneres regrette-il cette décision?

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi sont ensemble depuis 15 ans

DeGeneres est célèbre dans le monde en 1997 sur la couverture du magazine Time, ainsi que dans le personnage de sa série télévisée sitcom Ellen. Le moment du coming-out de De Rossi était plus modéré, car il n’était pas regardé par plus de 30 millions de personnes à la télévision aux heures de grande écoute, et elle est sortie publiquement en 2005. Le couple a commencé à sortir ensemble la même année et s’est marié peu de temps après en 2008; leur mariage a été célébré par des fans à travers le pays.

Pourquoi Ellen Degeneres et Portia de Rossi n’ont-elles pas eu d’enfants?

Le sujet des enfants a été abordé à maintes reprises au fil des ans. Pourquoi ce célèbre couple, qui plonge les autres dans la générosité et l’amour, n’a-t-il jamais eu d’enfants?

De Rossi a résumé sa décision dans une interview avec Out en 2013: «Il y a une certaine pression au milieu de la trentaine, et vous pensez, vais-je avoir des enfants, donc je ne manque pas quelque chose que les autres semblent vraiment l’amour? Ou est-ce que je veux vraiment faire ça de tout mon cœur? Je ne pensais pas que ma réponse était «oui» à ce dernier. Il faut vraiment vouloir avoir des enfants, et aucun de nous ne l’a fait. Donc, ce sera juste moi et Ellen et pas de bébés – mais nous sommes les meilleurs amis et la vie conjugale est heureuse, vraiment. Je n’ai jamais été aussi heureuse que je ne le suis en ce moment. “

DeGeneres s’est également exprimé sur le sujet. Elle a dit à son collègue comédien Jerry Seinfeld dans son émission Comedians in Cars Getting Coffee en 2018 qu’elle avait pensé une fois qu’elle aurait des enfants.

«Je pensais que j’adopterais», a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais pensé que j’aurais un bébé, mais je pensais que je voudrais des enfants.”

Mais le couple ne s’est jamais senti attiré par l’idée de fonder une famille de la manière la plus solide possible, s’il le souhaitait, pour pouvoir la vivre.

Comment est leur vie de famille?

Comme beaucoup d’autres couples, DeGeneres et de Rossi ont décidé de créer une famille entre eux au lieu d’avoir des enfants. Ils se concentrent sur leur relation, qui est notamment sans drame et qui est restée heureuse et forte. Ils ont adopté de nombreux animaux au fil des ans et ont actuellement quatre chiens et trois chats.

Au cours des dernières semaines, DeGeneres a publié des vidéos d’elle appelant certains de ses amis célèbres et tirant sur la brise alors qu’ils sont en lock-out en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus (COVID-19). Jusqu’à présent, elle a parlé à Adam Levine, Justin Timberlake, Jennifer Aniston, Courteney Cox et au couple marié avec enfants John Legend et Chrissy Teigen.

Ellen DeGeneres | Photo de Steve Granitz / WireImage

En parlant aux deux derniers, DeGeneres a remarqué qu’elle souhaitait avoir des enfants parce qu’elle et De Rossi s’ennuyaient de leur propre chef. Bien qu’il puisse être facile de prendre un commentaire rapide comme celui-ci à sa valeur nominale, nous ne devons pas supposer qu’il était sérieux. Le couple a fait ses choix au fil des ans et a clairement fait savoir que choisir de ne pas avoir d’enfants n’est pas une décision qu’ils regrettent. DeGeneres est une comédienne, après tout, et ses commentaires ont certainement été faits en plaisantant.