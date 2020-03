Ellen Pompeo rend hommage au personnel de santé qui lutte contre le coronavirus

L’actrice américaine Ellen Pompeo, qui incarne le Dr Meredith Gray dans une fiction dans ‘Grey’s Anatomy’, a tenu à remercier à travers une vidéo partagée sur son compte Instagram l’effort que le personnel de santé déploie pour stopper l’avancée du coronavirus. Dans la vidéo, qui a déjà été vue sur son profil par plus de deux millions de personnes, Pompeo dit qu’il lance ce message “avec tout l’amour et la gratitude”.

Le tournage de ‘Grey’s Anatomy’ est l’un des milliers de personnes paralysées à cause de la pandémie mondiale face au monde et l’actrice a voulu souligner dans son message qu’elle a “le privilège” de rester à la maison, isolée avec sa famille et respectant la quarantaine. Mais il reconnaît qu’il y a des secteurs de la société qui n’ont pas la même possibilité de «être en bonne santé» chez eux, comme cela arrive avec le personnel de santé.

“Vous devez être en première ligne et ce qui est maintenant très grave va empirer dans les semaines qui suivent”, a déclaré un Pompeo sérieux, qui après cela Il a exprimé sa gratitude et celle de toute sa famille au personnel de santé des États-Unis.; Un pays qui est en état d’urgence nationale depuis que le président Donald Trump a déclaré cette mesure le 13 mars pour stopper l’avancée de COVID-19.

Un merci émotionnel

“Nous vous apprécions, nous vous aimons. Restez en sécurité. Les infirmières sont cool, les médecins et tous ceux qui travaillent dans un hôpital ou une industrie de la santé sont cool. Nous vous aimons “, a déclaré le protagoniste de” Grey’s Anatomy “, l’une des fictions les plus populaires sur la communauté médicale depuis qu’elle a commencé à diffuser en mars 2005 sur ABC.

