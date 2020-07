Ellie Goldstein, mannequin trisomique, le nouveau visage de Gucci | Instagram

Ellie Goldstein a réussi à obtenir percer dans le monde de la modeC’est le premier modèle avec le syndrome de Down de la marque Gucci, car elle a réussi à briller et à conquérir avec sa propre belle lumière.

Après tant d’années, la mode est devenue progressivement plus compris, et ces normes qui étaient considérées comme parfaites ne sont désormais plus tout.

Ces bannières donc strict et presque impossible obtenir maintenant n’est pas allusif, car ils se sont ouverts à différents types de corps et de conditions.

Cela peut vous intéresser: Harry Styles, connaît le curieux placard de l’ancien membre de One Direction

Ellie Goldstein est l’un de ces modèles qui ont réussi à percer dans le monde de la mode, car avec juste 18 années Elle est la première femme trisomique à poser pour Gucci.

Cependant, auparavant, apparu également dans le célèbre magazine Vogue, et il ne fait aucun doute qu’il continuera de briller dans les grandes marques.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il convient de mentionner que Ellie signé avec Zebedee Management, une agence de talents représentant des mannequins en situation de handicap, après qu’un ami lui ait suggéré il y a 3 ans en 2017.

Depuis lors, il a posé pour certains des les meilleurs designers, y compris une annonce de Nike qui a été diffusé lors de la Coupe du monde féminine de l’an dernier.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

A cette occasion, le modèle a été photographié par David PD Hyde dans le cadre d’un partenariat avec Vogue Italie, portant le mascara L’Obscur de Gucci.

Le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, a expliqué concept derrière cosmétique et a noté ce qui suit:

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

J’ai conçu le masque L’Obscur pour une personne authentique qui porte du maquillage pour raconter à sa manière son histoire de liberté. Nous l’appelons L’Obscur parce que ce mot équilibre le charme et le mystère. «

Cette campagne a sans aucun doute eu un grand succès dans les réseaux sociaux et la photo d’Ellie sur le compte Instagram de Gucci Beauty est la publication la plus appréciée de la marque, a déclaré la firme.

Vous pouvez également lire: Salma Hayek et Gucci renouvellent les tendances sur Instagram

Jusqu’à présent, la photographie a plus que 70 mille likes par rapport aux 6 000 que les autres publications ont en moyenne.