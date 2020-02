Ellie Kemper, star incassable de Kimmy Schmidt, dévoile son astuce de maternité pour les matins “ en désordre ”

Ellie Kemper – surtout connue pour ses rôles dans The Office, The Unbreakable Kimmy Schmidt et Bridesmaids – est un peu comme elle les personnages qu’elle incarne: optimiste, déchiqueteuse et pleine de sourires. Alors que ses personnages Erin et Kimmy sont (pour la plupart) célibataires et sans enfants, Kemper est mariée et a deux jeunes enfants. Malgré le changement dans son mode de vie depuis qu’elle est devenue maman, elle trouve toujours le temps de prendre des petits plaisirs pour elle-même et maintient son attitude optimiste.

Ellie Kemper et son mari Michael Koman ont connu un démarrage lent

Kemper a grandi à St. Louis, est allée à Princeton et a finalement déménagé à Los Angeles où elle est devenue stagiaire à Conan O’Brien. Là, elle est devenue amie avec le comédien Michael Koman.

«J’étais un ancien stagiaire et c’était un jeune écrivain», a-t-elle déclaré.

Bien que les deux soient heureusement mariés maintenant, leur relation n’a pas été tout à fait fluide au départ et a eu de nombreux ratés.

Kemper a déclaré dans sa pièce de profil Vanity Fair: «Il y avait une partie de moi qui était comme« Pas de temps pour l’amour! Je dois me concentrer sur ma carrière! ». Kemper et Koman, qui n’étaient encore que des amis à l’époque, n’ont pas parlé pendant deux mois après leur première conversation de devenir un couple.

Ce n’est que lorsqu’elle l’a vérifié quand il avait le mal du pays de l’émission que les voies de communication ont été rouvertes.

Une fois qu’ils sortaient officiellement et que les choses devenaient sérieuses, il n’arrivait tout simplement pas à accepter la proposition. Koman a abordé le sujet du mariage à plusieurs reprises avant de proposer d’une manière qui semblait légitime.

“Michael, je t’aime, tu n’avais pas bien proposé …” lui a dit Kemper sur le Today Show.

Kemper et Koman se sont mariés à New York en 2012, et plusieurs des castmates de Kemper de demoiselles d’honneur étaient présents.

Ellie Kemper a deux enfants de moins de trois ans

Ellie Kemper | Neilson Barnard / .

Le premier fils de Kemper, James, a trois ans et son plus jeune fils, Matthew, n’a que quelques mois. Bien qu’elle soit fatiguée, Kemper a partagé qu’elle se réconforte en réalisant qu’elle n’est pas seule.

“Après avoir un bébé, vous trouvez tous ces autres parents qui vivent exactement ce que vous vivez”, a-t-elle déclaré.

Après la naissance de James, Kemper a été invitée au spécial Halloween de The View et a expliqué comment la maternité avait changé sa perception de la plus grande ville du monde. Elle a déclaré: «Je ne savais pas combien de germes menaçaient mon fils. Tout d’un coup, New York est passé d’un pays des merveilles à une forêt de germes… Tout devient une menace une fois que vous avez un bébé. »

Bien qu’elle ait dit cela à sa manière optimiste habituelle, elle ne semblait pas plaisanter et partage un point de vue auquel de nombreux parents peuvent s’identifier. Cependant, être une nouvelle maman n’est pas si mal. Toujours une enfant dans l’âme, elle a dit qu’elle adorait pouvoir à nouveau tromper ou traiter des bonbons d’Halloween.

Ellie Kemper partage ses conseils pour les «matins en désordre»

Kemper a partagé que les matinées avec de jeunes enfants peuvent être désordonnées, chaotiques et stressantes. Avoir un deuxième enfant n’a fait que compliquer les choses.

«Passer d’un enfant à deux a bouleversé mon monde. J’ai l’impression d’être à moitié consciente », a-t-elle déclaré au Huffington Post. Alors, comment fait-elle face?

«La façon dont je traverse ces matins me dérobe un moment. Siroter une tasse de café et laisser mon cerveau vide pendant une minute, mais aussi, les enfants sont drôles! Alors, ils vont dire quelque chose et ça change tout, Dieu merci! ” dit-elle à Page Six.

Fidèle à sa réputation, elle a donné une réponse très terre-à-terre et honnête qui est un conseil solide pour tout parent, célèbre ou non.