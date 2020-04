Éloge de l’incohérent

Le philosophe polonais Leszek Kolakovski connaissait de première main les effets d’une société où les hommes et la politique cherchaient à être “absolument cohérents”; c’est-à-dire des dirigeants politiques, dirigeants et opposants qui prétendaient agir exclusivement selon leur pensée et qui, néanmoins, ils ne souscrivaient pas à l’humanisme, à la paix ou à l’espoir; au contraire, la répression et le terrorisme se sont développés.

Kolakovski a déclaré que, poussé à l’extrême, les gens qui agissent “absolument en accord avec leurs idées” ils frisent souvent l’intransigeance, le dogmatisme et le désir d’imposer leur propre pensée aux autres. Et il n’est pas difficile d’imaginer que chez ces gens il y a la fermentation des «cigares», ceux qui «ne se trompent jamais» et, pire encore, ceux qui se sentent capables d’assumer le rôle d’inquisiteurs. Cela nous semble-t-il familier?

Bien sûr, la société exige des principes élémentaires auxquels il ne faut pas renoncer car si une valeur fondamentale (telle que la dignité de la vie humaine) n’est pas défendue à l’extrême, mais peut faire partie d’une négociation, alors une lettre de citoyenneté est donnée à la survie immorale, sauvage et utilitaire. Mais Kolakovski a raison sur un point: vaut-il la peine d’être absolument cohérent en ce qui concerne les choix politiques ou les opinions sur le leadership idéologique?

Aux dernières dates, au milieu d’une crise sans précédent, qu’aucun voyant ne pouvait prévoir ni aucun gourou infaillible du marché ne pouvait prévoir, il a été insisté pour que les gens agissent en conséquence avec les difficultés d’une pandémie encore incontrôlable. C’est exact, même avec la possibilité d’être incompatible avec certaines certitudes que nous avons embrassées précédemment. Et, néanmoins, pas mal de voix continuent à défendre fermement leurs certitudes obsessionnelles précédentes: filia et phobies politiques, obsessions du marché, discours de haine.

Pourquoi est-il si difficile de suspendre le dogmatisme politique alors que l’humanité a besoin de solidarité, même entre des personnes et des groupes qui pensent radicalement différemment? Le principe démocratique n’exige des citoyens qu’une seule certitude: la possibilité de savoir que vous êtes faillible, de reconnaître que vous pouvez vous tromper et que seul un modèle large et complexe de relations sociales nous aidera à nous comprendre comme une société en mouvement permanent.

Mettons des exemples en cela: le président López Obrador a été clair en affirmant qu’il est un politicien cohérent, extrêmement cohérent avec la quatrième transformation et que son investiture morale semble rejeter toute opinion contraire; il est clair que, sur cette voie, la possibilité de dériver dans l’intransigeance tend à se développer. Et leurs méchants ne sont pas en meilleur état.

De même, les critiques les plus obsédés du régime de López Obrador restent cohérents dans leurs tirades, de leurs positions privilégiées crient au désastre qu’ils ne verront pas, tout en gémissant de solutions qui ne pourraient que leur être bénéfiques.

Heureusement que notre société n’est pas réduite à ces deux spectres, il y a des représentants d’une zone intermédiaire, des hommes et des femmes qui arrêtent dans la crise ce qu’on attend «naturellement» d’eux ou ce qu’ils ont appris à être: des mercenaires de la la santé qui a accepté de fournir des services médicaux à des personnes misérables, des usuriers de l’infodivertissement qui cèdent leurs espaces sans préjudice ni limite, des amasseurs qui commencent à comprendre le sens du don, des responsables d’aumônes qui sont obligés de vivre le sacrifice, d’innombrables citoyens trahis qui sont prêts faire confiance à nouveau … on pourrait appeler de généreuses inconséquences.

