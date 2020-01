Elon Musk a sorti une chanson intitulée ‘Don’t Doubt Ur Vibe’, juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer

Au cas où vous auriez besoin de plus de preuves que nous vivons déjà dans la dystopie et / ou la pire chronologie de l’univers, n’attendez plus. Fondateur des sociétés Tesla et SpaceX, le milliardaire publiquement étrange Elon Musk, a écrit une chanson, l’a produite et a déchaîné le monde. Tôt le matin du 31 janvier 2020, le monde est devenu un peu plus sombre, grâce au nouveau bop EDM de Musk, “Don’t Doubt ur Vibe”.

Elon Musk au Kennedy Space Center | Paul Hennessy / NurPhoto via .

Le créateur de la Tesla ne veut jamais, jamais que vous doutiez de votre ambiance

L’ingénieur devenu entrepreneur Elon Musk a tweeté récemment qu’il avait écrit une chanson avec “Emo G Records”.

“Je viens d’écrire une chanson intitulée” Ne doutez pas de votre vibe “, a-t-il écrit.

Je viens d’écrire une chanson intitulée “Ne doutez pas de votre vibe”

– E «D» M (@elonmusk) 30 janvier 2020

“J’ai écrit les paroles et interprété la voix !!” Musk s’est vanté sur Twitter.

Mais dans une tournure époustouflante des événements, le «yer» s’est transformé en «ur» du jour au lendemain. Comme une sorte de rappeur local dont le Tweet est devenu viral, Musk a partagé son nouveau single via SoundCloud. Le géant de la technologie a publié une série de tweets horribles en référence à la nouvelle chanson, y compris ses propres paroles de “Don’t Doubt ur Vibe”, séparées par des ellipses.

“Soyez … parce que … c’est … vrai”, a écrit Musk. Profond!

“Vibbbe”, a-t-il sous-titré un autre tweet, qui comprenait des photos de Musk dans le studio, laissant tomber des battements malades.

Bien sûr, c’est cool que vous ayez fait une chanson, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: est-ce que toute personne de plus de 45 ans devrait utiliser le mot «vibe»? Nous laissons cela à la discussion, mais cela fait du mal et du mal.

La chanson d’Elon Musk ‘Don’t Doubt Ur Vibe’: est-ce bien?

Comme Cheat Sheet n’est pas Pitchfork, nous soumettons cette critique musicale très non scientifique de «Don’t Doubt ur Vibe». (Vous n’avez donc jamais à l’entendre, si vous ne le souhaitez pas).

La chanson va bien. Le rythme est entraînant. Le chant, si vous pouvez l’appeler ainsi (cela ressemble plus à un discours réglé automatiquement, mais qu’est-ce que la musique, vraiment, vous savez?), Est étrange. C’est un peu troublant, pour être honnête.

Les paroles ne sont pas trop avancées; “Ne doutez pas de votre vibe”, répète ad nauseam.

Vient ensuite ce gagnant d’une phrase: “ne doutez pas de votre vibe, parce que c’est vous.” Vous savez, on peut croire qu’Elon Musk a écrit ces paroles.

“Don’t Doubt Ur Vibe” n’est pas une chanson terrible, peu importe à quel point nous voulons qu’elle soit. Mais nous avons du mal à dépasser l’orthographe de “ur” dans le titre. Et le fait que cette chanson existe.

Pourquoi Elon Musk, qui a beaucoup à gagner pour lui autrement, a-t-il écrit une chanson?

Nous ne pouvons que nous demander qui est le public de la chanson d’Elon Musk: jeunes ingénieurs et physiciens en herbe? Entrepreneurs et rêveurs?

Parce que Musk ne transmet certainement pas le message «ne doutez pas de votre vibe» à ses propres employés qui sont en faveur des syndicats; l’année dernière, Musk «a violé les lois fédérales du travail en punissant ou en tentant de dissuader les employés qui voulaient organiser un syndicat».

PDG de Tesla, Elon Musk | FREDERIC J. BROWN / . via .

À quelle ambiance, alors, Musk veut-il s’assurer qu’il n’est pas entouré de doute?

La réponse à cette question est probablement aussi profonde que les paroles de «Don’t Doubt Ur Vibe». Alors, n’hésitez pas à poursuivre cette existence dystopique et à vous souvenir de ce concept, qu’Elon Musk a inventé: ne doutez jamais de votre vibe.