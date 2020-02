Elon Musk pourrait devenir l’homme le plus riche

Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde et l’est depuis un certain temps, mais très vite il pourrait perdre le trône devant Elon Musk grâce à son constructeur de voitures électriques Tesla Motors et sa capitalisation boursière moyenne supérieure à 100 milliards de dollars. Si cela continue à ce rythme, la fortune de Musk dépassera celle de Bezos mi-avril.

Selon un rapport financier, les actions Tesla ont grimpé en flèche de 250% au cours des 6 derniers mois pour la première fois de son histoire, ce qui a fait dépasser le seuil de sa valeur de 150 milliards de dollars. Les actions se situaient à 800 $ par action début février.

Pour le moment, Musk ne facture pas de salaire ou de bonus, mais si Tesla parvient à rester au-dessus de la valeur de marché de 100 milliards de dollars dans une moyenne finale de 30 jours et six mois, l’homme d’affaires sera enfin éligible pour recevoir son chèque. de paiement en avril prochain selon les termes de votre plan de compensation 2018.

Cela permettra à Musk d’acheter 1,7 million d’actions de Tesla, une option qui devrait ajouter 346 millions de dollars à la fortune du milliardaire et battre Bezzos pour la première fois.

