Elon Musk sort un t-shirt BD de l’échec épique du nouveau Cybertruck

Le plus grand échec épique de 2019, je suis sûr que cela s’est produit lors de la présentation du Cybertruck de Tesla, lorsque le PDG de la société, Elon Musk, a lui-même déclaré que le prototype de son nouveau pick-up était à l’épreuve des balles et l’a laissé à la place. ridicule Plus tard, Musk a expliqué pourquoi les fenêtres pare-balles ont échoué, mais il était trop tard. C’était devenu un grand mème et, en réponse à toutes ces fois où nous nous sommes moqués, Tesla a sorti un t-shirt sensationnel avec un imprimé commémorant sa fenêtre étoilée.

Selon Techcrunch, via la boutique en ligne Tesla La nouvelle chemise Cybertruck est maintenant disponible et fait référence à cette présentation qui a échoué. Comme vous vous en souvenez, c’était en novembre lorsque Musk, convaincu que rien de mal ne pouvait se produire, a déclaré que le camion était “littéralement à l’épreuve des balles” de canons de 9 mm. Il a ensuite demandé au concepteur en chef de l’entreprise, Franz Von Holzhausen, de lancer de force une balle en métal dans l’une des vitres du véhicule. La fenêtre, bien sûr, s’est cassée. Et comme Musk l’a expliqué, cela s’est produit parce que la camionnette avait déjà subi de nombreux autres tests qui auraient pu endommager le verre bien à l’avance.

La chemise a un imprimé identique à la fenêtre cassée du Cybertruck et est au prix de 45 dollars.

“Conçue pour un confort exceptionnel et inspirée de l’événement de présentation Cybertruck, la chemise pare-balles Cybertruck est faite de 100% coton et arbore notre icône Cybertruck distinctive au dos”, explique Tesla.

N’oubliez pas que la chemise est en coton, alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit à l’épreuve des balles ou quelque chose comme ça aussi.