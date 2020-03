Elon Musk va fabriquer des ventilateurs pour les patients COVID-19

Elon Musk, le roi midas de la technologie, a tweeté que souhaite que Tesla et SpaceX fabriquent des ventilateurs pour aider les patients présentant des symptômes graves de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Il convient de noter que la proposition de Musk n’est pas aussi humanitaire qu’il y paraît, car après que l’homme d’affaires a tweeté que la quarantaine était une mascarade, ses partisans – avec un certain air de consternation – ont commencé à lui reprocher son manque d’empathie, de sorte que le également directeur de The Boring Company vu la nécessité de faire amende honorable et d’offrir aux fans.

De tous, le maire de New York, Bill De Blasio, a accepté son offre et à travers un autre message via Twitter a répondu qu’il aurait besoin de milliers de fans la semaine prochaine. “Nous pourrions utiliser votre aide!”, peut être lu à la demande du fonctionnaire américain.

Ni lent ni paresseux, Musk a répondu en disant qu’il contacterait l’équipe du maire De Blasio pour comprendre les besoins possibles et l’aider.

La vérité est que les États-Unis ont encore suffisamment d’équipement pour atténuer cette éventualité, cependant, toutes les chances ce que ces fans promettent Musk prendra.

Tesla et SpaceX ne sont pas les premières entreprises à offrir leur aide, hier Mary Barra, PDG de General Motors a déclaré à la Maison Blanche qu’elle cherchait à faire des fans dans le même but. De son côté, Ford a fait de même.

La vérité est que Trump ne prend pas la pandémie au sérieux, bien que j’assure le gouvernement américain. USA Il travaille avec d’autres sociétés technologiques comme Google pour développer une carte en temps réel de la propagation de ce nouveau coronavirus.

