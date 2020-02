Elton John, les larmes aux yeux, termine le concert à cause d’une pneumonie | AP

Elton John, célèbre chanteur d’origine britannique, avait besoin de raccourcir un de ses concerts en Nouvelle Zélande en raison d’une maladie surprise disant au revoir à son public et s’excusant entre les larmes.

Elle était due à une pneumonie ambulante qui devait être accompagnée d’urgence en dehors de la scène car il avait perdu la voix provoquant une scène extrêmement tendre pour voir le soutien de son public sans pouvoir retenir ses larmes.

Plus tard, l’interprète de “Nikita” a contacté ses fans via Instagram, s’excusant d’avoir terminé son spectacle au Stade Mt Smart d’Auckland tôt

«Je tiens à remercier tous ceux qui ont assisté au concert de ce soir à Auckland. Aujourd’hui, j’ai été diagnostiqué avec une pneumonie en marchant, mais j’étais déterminé à lui donner le meilleur spectacle humainement possible », a-t-il écrit.

«J’ai joué et chanté de tout mon cœur, jusqu’à ce que ma voix ne puisse plus chanter. Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. Je lui ai donné tout ce qu’il avait. Merci beaucoup pour votre soutien extraordinaire et tout l’amour que vous m’avez montré lors de la présentation de ce soir. Je suis éternellement reconnaissant de mon amour, Elton xx “, a-t-il partagé via son compte Instagram.

Des clips vidéo en ligne ont été publiés par des fans qui ont assisté à la présentation où ils ont montré Elton John pleurer tout en disant à la foule qu’il ne pouvait pas continuer.

Le dernier concert faisait partie de la tournée des Britanniques nommée: John’s Farewell Yellow Brick Road, Il devrait récupérer rapidement pour continuer à profiter de sa santé et, si possible, ravir ses fans avec ses chansons.

Tout ce que Sam Fender a accompli en seulement deux ans de course, qui fait la fierté des dieux dans les bars et les pubs et que deux ans plus tard, vous chantez avec Elton John à la fête après les Oscars Naa le roi Mad Power 1 pic.twitter.com/JdAAGP5tj4

– michu ✰ (@wallstarks)

12 février 2020

La visite comprend des performances supplémentaires dans le Stade Mt Smart d’Auckland Les mardis et jeudis; On ne sait pas si ces spectacles continueront comme prévu en raison des problèmes de santé du chanteur.

Selon la Clinique Mayo, la pneumonie ambulatoire est un terme informel pour une forme plus légère de pneumonie que pas assez sérieux nécessitant une hospitalisation ou un alitement. Elle affecte les voies respiratoires et est le plus souvent causée par des bactéries.

.