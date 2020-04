Elvira vous emmène dans un voyage virtuel au “Royaume tragique d’Elvira” avec cette vidéo vintage amusante

Le millésime ne manque certainement pas Elvira du contenu là-bas pour nous divertir pendant que nous sommes en quarantaine à la maison, et la Maîtresse des Ténèbres elle-même vient de partager une vidéo de retour vraiment amusante que je n’avais jamais vue auparavant. La vidéo est une gracieuseté de iWerks Entertainment, et d’après ce que je comprends, elle a été montrée dans divers parcs à thème dans les années 90.

Dans la vidéo de 10 minutes, Elvira présente l’idée d’un «parc des cris» intitulé Royaume tragique d’Elvira, et nous sommes ensuite pris sur un parcours virtuel d’un tour appelé Superstition.

Malheureusement, bien sûr, le trajet et le parc à thème sont plus des rêves que de la réalité, mais l’idée de manger de la «crème pour les yeux» dans un parc d’attractions sur le thème d’Elvira et de faire des manèges comme «C’est un petit, petit, terrifiant World », eh bien, c’est précisément le genre de pensée agréable qui pourrait nous aider à traverser le cauchemar dans lequel nous vivons actuellement.

Comme Elvira le note elle-même, “Étant donné que tous les principaux parcs à thème sont actuellement fermés, je vous donne la chance de remonter dans le temps et de découvrir virtuellement le royaume tragique d’Elvira!”

Faites une visite virtuelle au royaume tragique d’Elvira ci-dessous!