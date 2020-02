Elvis Biopic Cast ajoute Maggie Gyllenhaal en tant que maman d’Elvis – / Film

Maggie Gyllenhaal est sur le point de donner naissance au King of Rock and Roll. Gyllenhaal a été interprété comme Gladys Presley, alias la mère d’Elvis, dans Baz LuhrmannLe biopic musical de Elvis. Le vrai Elvis était très proche de sa mère, ce qui signifie que Gyllenhaal a probablement un rôle assez important et ne se présente pas seulement pour une scène ou deux au début du film pour ensuite disparaître. Austin Butler joue Elvis, tandis que Tom Hanks s’apprête à jouer le légendaire manager du roi, le colonel Tom Parker.

Variety rapporte que Maggie Gyllenhaal devrait jouer la mère d’Elvis Gladys Presley dans Elvis, un nouveau biopic / musical de Baz Luhrmann. Elvis était extrêmement proche de sa mère et sa mort à l’âge de 46 ans a dévasté le musicien. Le site officiel de Graceland a plus d’informations sur leur relation:

Après le déménagement des Presley à Memphis en novembre 1948, Gladys a continué à travailler. Elle a notamment travaillé comme aide-infirmière à l’hôpital St. Joseph et à la cafétéria de Britling.

Elvis voulait donner à sa mère, qui lui avait tant donné, une vie meilleure.

Il a acheté leur première maison sur Audubon Drive, un an avant d’acheter Graceland. Et bien sûr, après avoir acheté Graceland, il a accueilli ses parents à bras ouverts.

Gladys a vécu à Graceland jusqu’à sa mort en 1958, ce qui a brisé le cœur de son fils. Mais l’impact de Gladys sur son fils a duré toute sa vie. Il aimait et protégeait sa propre fille, Lisa. Il aimait la même musique que Gladys aimait et a enregistré certaines de ses chansons préférées. Il a partagé son amour de la musique avec le monde, la façon dont elle a partagé son amour de la musique avec son fils.

Quand Elvis est mort en 1977, il a été enterré à côté de Gladys. Donc, alors que la maman d’Elvis meurt jeune dans ce vrai conte, on peut espérer que Gyllenhaal aura un rôle quelque peu substantiel et ne sera pas déléguée à un caméo prolongé, comme Bryce Dallas Howard en tant que maman d’Elton John dans Rocketman.

Alors que les biopics de musiciens deviennent un peu fatigants, d’autant plus qu’ils semblent tous s’appuyer sur la même formule, j’avoue être intéressé par ce sur quoi Luhrmann travaille ici. Ce n’est pas un cinéaste conventionnel, donc je doute qu’il va prendre une voie de peinture par numéros avec cette histoire. Je suis également curieux de voir ce que Tom Hanks fait avec le rôle du colonel Tom Parker, l’autre grande figure dominante de la vie d’Elvis Presley.

Elvis devrait monter sur scène 1 octobre 2021.

Articles sympas du Web: