Embauches des directeurs du redémarrage du Texas Chainsaw Massacre – / Film

Il y a un nouveau Massacre à la tronçonneuse redémarrage en cours – et on dirait qu’il a trouvé ses directeurs. Ryan et Andy Tohill, le duo derrière le film anglo-irlandais The Dig, vient de débarquer, avec Fede Alvarez prêt à produire. Y a-t-il vraiment quelque chose à voir avec l’histoire du massacre à la tronçonneuse du Texas à ce stade? Ma réaction instinctive est de dire «non» – mais je peux me tromper!

Variety a le scoop que Ryan et Andy Tohill devraient diriger le nouveau redémarrage du Texas Chainsaw Massacre pour Legendary. Chris Thomas Devlin écrit le scénario, tandis que Fede Alvarez et Rodolfo Sayagues produisent. “La vision de Tohill est exactement ce que veulent les fans”, a déclaré Alvarez. “C’est violent, excitant et tellement dépravé qu’il restera avec vous pour toujours.” Des nouvelles d’Alvarez produisant un remake de scie à chaîne au Texas sont apparues l’année dernière.

Je n’ai pas vu le Tohill’s The Dig, mais voici la bande-annonce – qui a l’air convenablement granuleuse et crasseuse, qui correspond bien à l’esthétique de la tronçonneuse du Texas.

Sorti en 1974, l’original Texas Chain Saw Massacre (oui, le film original casse la tronçonneuse en deux mots) est devenu un phénomène culte et a gagné sa place comme l’un des films d’horreur les plus emblématiques jamais réalisés. Même à ce jour, le film résiste – le style granuleux, presque documentaire que le réalisateur Tobe Hooper a apporté au film donne l’impression que c’est réel, comme si nous regardions un film à priser.

L’original a engendré plusieurs suites – certaines bonnes, d’autres mauvaises – et un remake de 2003, qui était très lisse mais plutôt bon (j’ai bien aimé, au moins). Alors, que fera exactement ce nouveau film? Variety facture cela comme un redémarrage, mais cela pourrait également être une semi-suite. Un rapport de 2019 a déclaré qu’Alvarez espérait créer une nouvelle tronçonneuse Texas dans le même style que Halloween 2018, qui était à la fois un redémarrage et une suite:

Bien que les plans ne soient pas figés, nous entendons que l’espoir est de faire une suite directe à[[Être] HooperFilm de s74, semblable à ce que Blumhouse et Universal ont fait avec Halloween. Malheureusement, la dernière fille de Texas Chain Saw Massacre, Marilyn Burns, est décédée en 2014. Il sera intéressant de voir comment ils continuent l’histoire sans elle, même si cela pourrait se concentrer sur l’état actuel de la famille Sawyer.

Que ce soit ou non encore le plan reste à voir. Peut-être adoptent-ils une approche complètement différente et recommenceront-ils à zéro. Et bon, à tout le moins, tout ce qu’ils trouveront sera certainement meilleur que le Texas Chainsaw 3D de 2013, n’est-ce pas?

