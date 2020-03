Embrassez avec confiance! Enlevez la mauvaise odeur des aisselles avec ces ingrédients faits maison

Ce dont vous aurez besoin:

Un demi-verre de vinaigre de cidre de pomme

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Coton sur disques

Savon antibactérien







Éliminez la mauvaise odeur avec ces remèdes maison!

Pas à pas:

Dans un bol propre, ajoutez un demi-verre de vinaigre de cidre de pomme et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Bien mélanger jusqu’à ce qu’il soit bien compacté.

Assurez-vous de bien laver et sécher vos aisselles, de sorte que lorsque le mélange de vinaigre et de bicarbonate est bien combiné, commencez à enduire les disques de coton dans ce mélange.

Retirez les cotons et frottez-les sur vos aisselles tous les soirs avant le coucher. Essayez de ne pas avoir de blessures cutanées lorsque vous utilisez ce remède à la maison, car l’effet du vinaigre peut brûler un peu si vous avez une blessure.

Lorsque vous vous réveillez le lendemain, lavez bien vos aisselles avec du savon antibactérien et c’est tout! En peu de temps, vous obtiendrez de bons résultats!







