Emerald City Comic Con officiellement annulé en raison de préoccupations liées au coronavirus

Emerald City Comic Con a été officiellement annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se développer à travers le monde, plusieurs événements de fans ont été annulés ou reportés afin de réduire le risque d’exposition à la maladie. Avec plus d’une douzaine de cas et quelques décès causés par COVID-19 signalés dans le comté de King, Washington, où Emerald City Comic devait avoir lieu, ReedPOP a officiellement annulé l’événement au milieu de préoccupations pour la santé des participants.

Emerald City Comic Con devait initialement avoir lieu du 12 au 15 mars au Washington State Convention Center au centre-ville de Seattle. Maintenant, RedPOP a annoncé que l’événement sera reporté à une date indéterminée à l’été 2020 et les détenteurs de billets seront intégralement remboursés dans les 30 jours.

Vous pouvez lire la déclaration complète sur l’annulation d’Emerald City Comic Con ci-dessous:

Chaque année, l’équipe Emerald City Comic Con travaille le plus dur pour faire le bien auprès des milliers de fans qui se réunissent à Seattle. Nous voulons créer un espace pour vous rassembler, être vous-même et faire des souvenirs avec ceux qui comptent le plus pour vous. Nous suivons de près la situation autour du virus COVID-19 à Seattle et, après de nombreuses heures de conversation interne et de consultation avec les autorités locales et le bureau du tourisme, nous avons décidé de déplacer Emerald City Comic Con de la semaine prochaine à l’été 2020 avec date et annonce détaillée à venir. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour organiser l’événement comme prévu, mais en fin de compte, nous suivons les conseils des responsables locaux de la santé publique indiquant que les conventions devraient maintenant être reportées.

Nos pensées vont à toute la communauté de Seattle, à toutes les personnes touchées par le virus COVID-19, et à vous tous, près de 100 000 êtres humains incroyables qui attendent cet événement avec impatience chaque année. Notre équipe était incroyablement excitée de vous voir à Emerald City Comic Con la semaine prochaine, cependant, les fans, les artistes, les exposants et le reste de la communauté sont ce qui rend les événements Reedpop si spéciaux et il est de notre devoir de nous assurer que votre sécurité passe avant tout.

Nous savons que cette décision aura un impact considérable sur bon nombre de nos créateurs individuels, petites entreprises et travailleurs des services. À ceux dont la carrière dépend d’ECCC – nous ferons tout ce que nous pouvons au cours des prochains jours et semaines pour mettre en valeur votre travail et nous demandons à toute notre communauté de vous soutenir alors que nous réalisons que vos moyens de subsistance personnels pourraient être affectés.

À tous nos fans – vous recevrez un remboursement sur vos billets, aucune autre action n’est nécessaire de votre part. En raison du volume, nous espérons que vous recevrez votre remboursement dans 30 jours. Nous apprécions votre patience et votre compréhension.

Reedpop reste déterminé et déterminé à gérer Emerald City Comic Con en 2020 et nous travaillons en étroite collaboration avec Visit Seattle et le Washington State Convention Center pour trouver des dates alternatives cet été. Alors que nous explorons les options pour de nouvelles dates, sachez que notre priorité est de vous offrir un événement tout aussi incroyable.

Nous apprécions tous les messages que nous avons reçus au cours de la semaine dernière. La rétroaction a été inestimable pour nous aider à déterminer les prochaines étapes.

Restez à l’écoute de notre site Web et de nos réseaux sociaux pour plus d’informations sur la prochaine fois que nous vous verrons à Seattle.

Que pensez-vous de la dernière annulation d’événement due au coronavirus? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Emerald City Comic Con n’est que le dernier événement touché par le coronavirus. Warner Bros. avait précédemment annulé la première à New York de Superman: Red Son pour réduire le risque d’infection tandis que DC s’était retiré de nombreuses apparitions Comic-Con tout au long du mois de mars par précaution.

La propagation du coronavirus a également eu un impact sur les productions hollywoodiennes. Sony a fermé trois de ses bureaux par mesure de précaution après qu’un employé s’est rendu dans une zone infectée et la date de sortie du film de James Bond No Time to Die a été repoussée d’avril à novembre en raison de l’impact du coronavirus sur les marchés étrangers.

Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Emerald City Comic Con et l’impact du coronavirus sur les événements des fans à mesure qu’il se développe.

Source: RedPOP