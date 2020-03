Emerald City Comic-Con reporté, les tortues ninja deviennent Power Rangers & More / Film

Saviez-vous que Teenage Mutant Ninja Turtles deviennent Power Rangers dans une bande dessinée croisée? Qui sont les méchantes femelles repérées sur le tournage de Le faucon et le soldat d’hiver? Y aura-t-il une danse entre Thor et Star-Lord dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3? Êtes-vous déçu que Emerald City Comic-Con à Seattle a été reportée? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici une bande-annonce étendue pour la troisième finale de la saison à venir de la série DC Comics de CW Éclair noir.

Quatre super méchantes féminines ont été vues en train de tirer pour le nouveau Marvel Le faucon et le soldat d’hiver séries.

Emerald City Comic-Con à Seattle a été officiellement reportée en raison des préoccupations de propagation du coronavirus.

Un homme de 51 ans originaire du Missouri a été arrêté pour avoir proféré des menaces de mort sur Facebook en direct alors qu’il était habillé en Joker.

Regardez un nouveau clip de la série animée de style anime Future Avengers de Marvel, maintenant en streaming sur Disney +.

Ancien Homme chauve-souris étoile Ben Affleck est vraiment favorable aux fans qui voient Zack Snyder‘S coupe de Ligue de justice.

Les Tortues Ninja Teenage Mutant devenir Mighty Morphin Power Rangers dans le prochain numéro de crossover.

Kevin Smith loué le nouveau Batmobile ce directeur Matt Reeves récemment révélé pour Le Batman.

