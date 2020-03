Emilia Clarke a été “ ennuyée ” par une partie de la finale de “ Game Of Thrones ”

Emilia Clarke a parlé de ses propres sentiments à l’égard de la finale de la série Game of Thrones et de la réaction des fans qui a suivi.

L’année dernière, HBO’s Game of Thrones a conclu avec une huitième saison raccourcie et bien que la série ait déjà été acclamée par la critique et les téléspectateurs, les dernières saisons étaient plus calomniées. La dernière saison, en particulier, a été largement critiquée pour avoir condensé beaucoup trop d’histoires en un court laps de temps et, par conséquent, les personnages ont pris des décisions les plus ressenties comme absurdes ou non acquises.

Au cours d’une interview avec The Sunday Times, Emilia Clarke, qui a interprété Daenerys Targaryen, a réfléchi sur ses propres pensées vers la finale. Alors qu’Emilia Clarke a noté qu’elle essayait de ne pas penser à la façon dont les fans réagiraient à la finale de Game of Thrones, elle a trouvé que c’était une tâche difficile:

«Je savais ce que je ressentais lorsque je l’ai lu pour la première fois. Et j’ai essayé, à chaque tour, de ne pas trop considérer ce que les autres pourraient dire, mais j’ai toujours considéré ce que les fans pourraient penser – parce que nous l’avons fait pour eux, et ce sont eux qui nous ont fait réussir, alors … c’est juste poli, non? “

L’une des critiques les plus courantes à l’égard de la dernière saison de Game of Thrones visait la descente de Daenerys Targaryen pour devenir la «reine folle», ce que de nombreux téléspectateurs estimaient ne pas disposer du temps d’écran adéquat pour justifier les actions horribles du personnage. Emilia Clarke a reconnu qu’elle “ressentait” pour le personnage et était en fait agacée que Jon Snow de Kit Harington, qui a assassiné Daenerys après avoir massacré presque tout le monde à King’s Landing, n’ait reçu aucune sanction pour ses actes:

«Ouais, je me sentais pour elle. Je ressentais vraiment pour elle. Et oui, étais-je ennuyé que Jon Snow n’ait pas eu à faire face à quelque chose? Il s’est enfui avec le meurtre – littéralement. “

Emilia Clarke a également reconnu que la série aurait pu durer un peu plus longtemps pour donner à l’histoire le temps de se développer vers une conclusion plutôt que de se concentrer sur les décors:

«Nous aurions pu le faire tourner un peu plus longtemps. Il s’agissait de décors. Je pense que la nature sensationnelle de la série a peut-être reçu une énorme quantité de temps d’antenne parce que c’est ce qui a du sens. “

Que pensez-vous des commentaires d’Emilia Clarke? Êtes-vous d’accord? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

En octobre, HBO a officiellement annoncé la préquelle de Game of Thrones de George R. R. Martin et Ryan Condal intitulée House of the Dragon. Centrée sur la chute de la maison Targaryen, la préquelle se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

Une autre préquelle de Game of Thrones se déroule environ 5 000 ans avant que les événements de l’histoire originale de George R. R. Martin ne soient initialement planifiés avant que HBO ne supprime le projet. Réalisé et produit par SJ Clarkson, le pilote comprenait une distribution d’ensemble comprenant Naomi Watts, Josh Whitehouse, Toby Regbo, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan et Dixie Egerickx.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles de la franchise Game of Thrones de George R. R. Martin à mesure qu’elle se développe!

Source: The Sunday Times