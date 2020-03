Emilia Clarke critique le moment le plus injuste à la fin de «Game of Thrones»

Après huit saisons et avec des millions de fidèles à travers la planète, il était difficile pour la fin de «Game of Thrones» de convaincre tout le monde. Beaucoup ont été choqués quand on a appris qui avait finalement été choisi pour siéger sur le trône de fer et régner sur les Sept Royaumes et il y avait des demandes pour David Benioff et D.B. Weiss réécrira le dernier chapitre (ou la saison entière) de la série.

Daenerys et Jon à la fin de «Game of Thrones»

Mais il n’y a pas eu que des critiques du public, puisque l’une de ses protagonistes, Emilia Clarke, a été “agacée” par un aspect de la fin de la fiction diffusée sur HBO. Comme indiqué dans une interview pour The Times, l’actrice britannique Il n’aimait pas que Jon Snow ait assassiné son personnage, Daenerys, sans subir de punition pour lui.

“Je me suis vraiment sentie désolée pour elle”, a expliqué Clarke à propos de ses impressions, sachant comment le sort des deux amants se terminerait. “J’étais bouleversé que Jon Snow n’ait rien à faire. Il s’est enfui du meurtre”, raconte l’actrice britannique, qui aurait souhaité une autre fin pour le personnage joué par Kit Harington, qui sort de prison, mais qui est exilé au-delà du mur avec ses amis sauvages.

Le changement le plus surprenant

S’il y a un personnage qui a subi une évolution surprenante et cruciale pour le développement de la série, c’est bien Daenerys Targaryen. Elle est passée d’une jeune femme innocente et effrayante à une femme forte, courageuse et très ambitieuse, dont la folie a fini par la détruire. Pour Clarke, le tournant a été la bataille de Winterfell: “Surtout à ce stade, il y a beaucoup de colère.” L’actrice souligne que son personnage a toujours été “un guerrier féroce”, mais que son “sang froid” augmente en raison “de tous les changements émotionnels qui lui sont arrivés”.

