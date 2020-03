Emilia Clarke dit qu’elle est ouverte à participer au MCU avec les Avengers

De nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel croient qu’Emilia Clarke pourrait entrer dans cet univers sans aucun problème. Il y a eu des rumeurs dans le passé selon lesquelles l’actrice qui a été choisie pour avoir incarné Daenerys Targaryen dans Game of Thrones pourrait rejoindre le MCU, comme au moment où il a été dit qu’elle pourrait faire partie de la distribution d’Iron Man 3. En fin de compte les rumeurs n’étaient pas vraies et les fans se sont retrouvés à vouloir la voir comme une héroïne (ou un méchant?). Mais oui, l’actrice a déclaré qu’elle était complètement ouverte à “s’amuser” avec les Avengers dans un film.

Sans aucun doute, de nombreux acteurs aimeraient rejoindre le MCU en raison de la popularité et de la popularité de la franchise, mais Emilia Clarke ne le pense pas. En entrevue pour The Times Clarke a dit qu’elle accepterait de faire un film pour le MCU juste pour le plaisir et d’essayer quelque chose de complètement nouveau et “maladroit”.

«Je pense que si je le faisais, ce serait pour le plaisir. Je veux faire quelque chose de complètement idiot et idiot, vous savez, comme les Avengers ou quelque chose comme ça. Quelque chose que je m’amuserais avec des amis. “

Aimeriez-vous voir Emilia Clarke dans le MCU? Dans quel rôle aimeriez-vous la voir? Dites-le nous dans les commentaires.

