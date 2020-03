Emilia Clarke offrira un dîner virtuel pour combattre le coronavirus

Emilia Clarke offre un dîner virtuel pour combattre le coronavirus | Instagram

La belle actrice britannique Emilia Clarke jouera un dîner virtuel en échange de dons pour que institutions de soutien qui ont besoin de matériel pour soigner les personnes atteintes de coronavirus.

L’actrice est vendre aux enchères un dîner qui sera virtuelle avec elle en échange de dons au fonds d’aide de la fondation “Même toi“pour aider malade du coronavirus.

Emilia via son compte officiel Instagram a partagé un vidéo où elle demande à ses disciples de l’aider élever plus de 300 mille dollars pour la cause.

Cela pourrait vous intéresser: TikTok fait un don de 3 millions de dollars à la fondation Schwarzenegger pour le coronavirus

En raison de l’émergence actuelle et alarmante de coronavirus en constante évolution, pourriez-vous m’aider à collecter 250 000 £? “, A écrit l’actrice.

C’est ainsi qu’il explique également comment la fondation contribuera, entre autres, à recueillir du matériel pour les hôpitaux comme lits prendre soin des patients.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ce fonds permettra également de libérer les lits d’hôpitaux nécessaires pour faire face à la pandémie, pour prendre soin de ceux qui ont également besoin d’un espace pour guérir », a-t-il ajouté.

L’argent récolté aidera également à fournir aux patients accident cérébrovasculaire y lésion cérébrale support spécial.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La vidéo publiée il y a quelques heures présente presque 4 millions de vues et les commentaires sans fin de ses disciples.

Je vais sélectionner 20 chanceux pour me connecter virtuellement, pour cuisiner et dîner ensemble. Nous allons discuter de beaucoup de choses, de nos peurs et de vidéos drôles … ce sera amusant “, a déclaré l’actrice dans la vidéo.

Vous pouvez également lire: Grey’s Anatomy fait don de son matériel médical aux hôpitaux pour lutter contre le coronavirus

Tout comme Emilia, il y a eu beaucoup célébrités qui ont fourni leur soutien pour aider à combattre le virus covid-19, car il s’agit d’un problème qui se rencontre dans le monde entier, donc tout soutien est d’une grande aide pour aller de l’avant.

.