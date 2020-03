Emilia, l’épouse de Ryan Serhant, lance son premier livre sur les «bébés miracles»

Emilia Bechrakis Serhant de Million Dollar Listing New York était impatiente d’accueillir une signature de livre pour célébrer le lancement de son premier livre, «To the Moon and Back for You».

Ryan Serhant et Emilia Bechrakis Serhant | Dominik Bindl / FilmMagic

La nouvelle maman espérait avoir une chance de partager son expérience de FIV avec les fans en personne. Mais elle a dû organiser un lancement de livre «virtuel» à la place. Elle a publié une note sincère sur Instagram la veille du jour où elle était censée organiser son événement de lancement de livre. Elle a parlé de la difficulté qu’elle avait à rédiger le message. Ajoutant qu’elle comprend la peur et l’anxiété que tout le monde éprouve. «Je m’inquiète pour nos grands-mères qui doivent avoir si peur de savoir qu’elles sont les plus vulnérables», a-t-elle écrit.

«Je suis triste pour tous ceux qui ont été gravement touchés et qui ont perdu leur emploi», a-t-elle écrit. «Toute personne isolée qui ne peut pas faire face à la solitude et qui n’a pas les moyens de trouver des espaces alternatifs», a-t-elle poursuivi.

Serhant a ajouté: «Je pense à nos travailleurs de la santé qui sont en première ligne et ne sont pas correctement équipés pour se battre.»

Elle a tendu la main aux fans

Serhant a poursuivi son poste. Partageant qu’elle attendait avec impatience de rencontrer plusieurs de ses fans en personne lors de la signature du livre. «J’ai consacré mon cœur à ce livre pour enfants», a-t-elle écrit. “EG Keller a travaillé si dur pour donner vie à ma vision, la vision de ce que beaucoup d’entre nous traversent pour avoir un bébé miracle.”

Elle a poursuivi en écrivant que beaucoup lui avaient inspiré des histoires de pertes multiples, de tournées répétées. Aussi, FIV, IIU, grossesse par maternité de substitution ou donneurs, adoption, grossesses douloureuses et effrayantes. »

«Je pense à vous toutes les femmes qui subissent actuellement des traitements de fertilité annulés indéfiniment», a-t-elle noté. “Vous êtes nombreux à essayer depuis des années, cela semble injuste et effrayant. Vous êtes nombreuses à être enceintes ou à avoir eu un bébé et vous ne savez pas à quoi vous attendre ou pensez à la possibilité que cela devienne une nouvelle norme. Je me souviens juste d’avoir accouché et me sentir si vulnérable et effrayé pour mon petit. Je ne peux pas imaginer la mettre au monde pendant cette période. »

Mais elle a encore de l’espoir

Serhant a décidé d’organiser une signature de livre virtuel et de publier son livre. “Veuillez vous joindre à nous ce soir pour une séance de dédicaces virtuelle pour célébrer la publication de TO THE MOON AND BACK FOR YOU, mon premier livre pour enfants”, a-t-elle partagé le 24 mars. “Ryan et moi serons en conversation et je prendrai vos questions en direct à 18 heures HNE. ” ⁣⁣⁣

“Une partie de chaque vente sera reversée à Project Sunshine par Premiere Live Signing, l’hôte de l’événement de ce soir. Mon éditeur égalera le don. », A-t-elle poursuivi. «Ryan et moi donnerons 10 $ pour chaque livre vendu cette semaine, afin de soutenir notre communauté affectée par COVID-19. Nous recherchons actuellement de petites organisations qui ont besoin d’une assistance immédiate pendant cette période, d’autres à venir à ce sujet. »

Serhant a également ajouté un message vidéo. Elle a dit que son livre était inspiré par les nombreuses façons dont «les bébés miracles entrent dans nos vies. Ce livre est une ode au voyage souvent difficile de devenir parent. » Elle raconte son voyage pour amener sa fille Zena au monde et son rêve que l’espoir l’emporte.

Commandez «Vers la lune et de retour pour vous» ici.