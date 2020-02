Emilio Estévez jouera à nouveau l’entraîneur Bombay dans l’adaptation télévisée de “Nous sommes les meilleurs”

Emilio Estévez se prépare à retourner sur la glace. L’acteur a signé un accord qui vous emmènera sur les traces de ‘Nous sommes les meilleurs’, la série humoristique basée sur le film populaire des années 90 que Disney + prépare et qui, si rien ne l’empêche, arrivera sur la plate-forme plus tard cette année.

Emilio Estévez

L’acteur reprendra son rôle de Gordon Bombay, l’entraîneur de l’équipe principale, et rencontrera le créateur de la franchise, Steve Brill. Estevez, en outre, sera crédité en tant que producteur exécutif de la comédie, qui figurera également dans son casting avec Lauren Graham («Les Gilmore Girls»), Brady midi (“Bons gars”), Julee sow (“Passagers”), Swayam Bhatia («Succession»), Taegen Burns (“Choisi pour la gloire”), Bella Higginbotham (“Troop Zero”), Luke Islam («America’s Got Talent»), Kiefer O’Reilly («Légendes de demain»), Maxwell Simkins («Bizaardvark») et De’Jon Watts (“Black Panter”).

“Une fois un canard, toujours un canard! Et après 25 ans, Je suis ravi de nouer mes patins, de mettre la veste d’entraîneur Bombay et de rejouer le personnage emblématique dans ce nouveau chapitre de la franchise “Nous sommes les meilleurs” “, a déclaré Estevez.” De même, je suis ravi de revenir sur mon ancien terrain avec mes amis Disney et Steve Brill, le créateur original de la franchise, pour rejoindre sur leur nouvelle plate-forme passionnante, Disney +. “

Une nouvelle génération de “canards”

La série se déroulera dans le Minnesota actuel, où les Mighty Ducks sont passés de perdants endurcis à une équipe de hockey pour jeunes ultra compétitive et puissante. Il suivra Evan (midi), un garçon de 12 ans qu’ils jettent d’un jour à l’autre des canards et, loin d’être déprimé, propose avec l’aide de sa mère (Graham) Construisez votre propre équipe d’inadaptés pour défier la culture sportive impitoyable et compétitive des jeunes. Avec le soutien de Gordon Bombay (Estévez), ils découvrent le bonheur de jouer juste pour l’amour du jeu.

“Ce fut une décision facile de récupérer la Quack Attack avec une touche moderne et fraîche”, explique Agnes Chu, vice-présidente senior du contenu chez Disney +. “Depuis une génération, “Nous sommes les meilleurs”, travail d’équipe, amitié et cœur défendus, et nous sommes ravis de voir les Ducks voler de nouveau ensemble et offrir la franchise à de nouveaux téléspectateurs du monde entier. Et nous sommes ravis qu’Emilio Estévez reprenne son rôle emblématique. “

